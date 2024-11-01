La FDA bloqueó la publicación de investigaciones que probaban que las vacunas del covid y el herpes zóster son seguras [ENG]

Una nueva investigación del New York Times revela que cargos públicos de la FDA de Trump “han bloqueado en meses recientes la publicación de varios estudios que apoyan la seguridad de vacunas ampliamente usadas contra el Covid-19 y el herpes zóster … Los estudios, que costaron millones de dólares de fondos públicos, los llevaron a cabo científicos de la agencia, que trabajaron con empresas de datos para analizar registros de millones de pacientes. Hallaron que los efectos secundarios eran muy raros.”