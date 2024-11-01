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La FDA bloqueó la publicación de investigaciones que probaban que las vacunas del covid y el herpes zóster son seguras [ENG]

La FDA bloqueó la publicación de investigaciones que probaban que las vacunas del covid y el herpes zóster son seguras [ENG]

Una nueva investigación del New York Times revela que cargos públicos de la FDA de Trump “han bloqueado en meses recientes la publicación de varios estudios que apoyan la seguridad de vacunas ampliamente usadas contra el Covid-19 y el herpes zóster … Los estudios, que costaron millones de dólares de fondos públicos, los llevaron a cabo científicos de la agencia, que trabajaron con empresas de datos para analizar registros de millones de pacientes. Hallaron que los efectos secundarios eran muy raros.”

| etiquetas: fda , ee.uu , rfk jr , covid , herpes zóster , vacunas
9 3 0 K 146 Trumpistas
5 comentarios
9 3 0 K 146 Trumpistas
themarquesito #1 themarquesito
Esto es lo que pasa al poner de Secretario de Sanidad a un famoso antivacunas
3 K 69
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Esto pasa por poner a Kennedy al mando de sanidad
1 K 40
#3 UNX
Que aprueben la lejía, que lleva más años en el mercado.
0 K 11
Find #4 Find
Esta noticia da más información:
"FDA blocked studies finding Covid and shingles vaccines safe, HHS official says"
www.theguardian.com/us-news/2026/may/05/covid-shingles-vaccines-studie
0 K 11
#5 trasparente
Pues me parece de puta madre, gracias a esto muchos más subnormales americanos no se vacunarán, muchos cascarán y el porcentaje de subnormales en el mundo bajará. Es un win-win.
0 K 9

menéame