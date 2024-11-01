edición general
Favela Penha y Alemão: cómo son los barrios de Río de Janeiro donde la policía se enfrentó al Comando Vermelho

Los complejos de Alemão y Penha, dos de los barrios más peligrosos y densamente poblados de Río de Janeiro, Brasil, fueron escenario de un violento despliegue policial. El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y miembros del Comando Vermelho (CV), la organización criminal más antigua de Brasil, dejó un saldo de más de 130 muertos y más de 80 detenidos.

6 comentarios
keizal #1 keizal *
#0 Falta una "L" al principio de la entradilla, por si lo quieres corregir.
cosmonauta #2 cosmonauta
#1 Gracias
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
130 muertos ... menos mal que no fue Bolsonaro porque sino tendríamos a los demócratas de isquierda inundando la portada de panfletéame hablando de masacre, genocidio, etc.
cosmonauta #4 cosmonauta
#3 El gobernador es bolsonarista.
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
#4 Ah bolsonarista ... vamos a prepararnos entonces
cosmonauta #6 cosmonauta
#5 De todas las noticias que he encontrado al respecto, he elegido está porque deja un poco de lado los hechos y se centra más en el contexto de las favelas y el entorno de Comando Vermelho.

Pero soy consciente de que siempre vendrá un tonto a ver si son de los suyos o no y actuar en consecuencia.
