Fascistas:14 indicadores del “fascismo eterno” que detalló Umberto Eco

Para Eco, basta con que uno de esos 14 rasgos aflore para “hacer coagular una nebulosa fascista”. El primero es el “culto a la tradición”, que no es lo mismo que aceptar las tradiciones o incluso defenderlas, sino más bien venerarlas; el segundo es “el rechazo de la modernidad” y del racionalismo; el tercero es la entrega absoluta a la acción y el desprecio del intelectual; el cuarto es la negación de la crítica: cualquier desacuerdo es traición; el quinto es el miedo a lo diferente; el sexto consiste en aprovechar la frustración social, especi