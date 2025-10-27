Fascistas:14 indicadores del “fascismo eterno” que detalló Umberto Eco

Para Eco, basta con que uno de esos 14 rasgos aflore para “hacer coagular una nebulosa fascista”. El primero es el “culto a la tradición”, que no es lo mismo que aceptar las tradiciones o incluso defenderlas, sino más bien venerarlas; el segundo es “el rechazo de la modernidad” y del racionalismo; el tercero es la entrega absoluta a la acción y el desprecio del intelectual; el cuarto es la negación de la crítica: cualquier desacuerdo es traición; el quinto es el miedo a lo diferente; el sexto consiste en aprovechar la frustración social, especi
Alguno cumple todos menos el último, y aun así muchos dicen que no lo es.
1 Culto a la tradición
2 Rechazo de la modernidad
3 Entrega absoluta a la acción y el desprecio del intelectual
4 Negación de la crítica
5 Miedo a lo diferente
6 Aprovechar la frustración social
7 Convencer del supuesto privilegio de pertenencia a una nación o territorio
8 Enemigos, que son “siempre demasiado fuertes y al mismo tiempo demasiados débiles"
9 Concepción de la vida como guerra permanente
10 Elitismo popular
11 Pretendido heroísmo
12 Machismo
13 Populismo
14 Uso de una neolengua