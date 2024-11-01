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Familias de la escuela de Tauromaquia de Salamanca denuncian posible falsedad documental y prevaricación y elevan el caso a la Fiscalía General del Estado

Familias de la escuela de Tauromaquia de Salamanca denuncian posible falsedad documental y prevaricación y elevan el caso a la Fiscalía General del Estado

La citada denuncia señala que, de confirmarse los hechos descritos, podrían concurrir delitos como prevaricación administrativa, nombramientos ilegales y posible malversación de caudales públicos, además de responsabilidades de carácter contable. En este contexto, los denunciantes sostienen que determinadas actuaciones administrativas podrían haber sido utilizadas de forma irregular para mantener situaciones concretas dentro de la estructura organizativa

| etiquetas: escuela de tauromaquia , salamanca , prevaricación , malversación
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1 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
#1 txepel
Me estás diciendo que la escuela de Tauromaquia de Salamanca es un chiringuito de amiguetes es que no me lo puedo creer.
1 K 17

menéame