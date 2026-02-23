Las familias de un colegio de Madrid se oponen a la demolición y traslado del centro que plantea el gobierno de Ayuso

Las familias del CEIP Ciudad de Jaén, en Usera, exigen al gobierno de Ayuso que no siga adelante con su intención de demoler el centro y trasladarlo a otra parcela cercana más pequeña y en una zona con mucho más tráfico. La Comunidad de Madrid, propietaria de este centro y el instituto anexo, anunció hace unas semanas la necesidad de demoler este edificio construido en los 70 para escolarizar a los poblados de absorción de la zona. Se trata del único centro público del barrio, preferente para alumnos con discapacidad motora.