Las familias de un colegio de Madrid se oponen a la demolición y traslado del centro que plantea el gobierno de Ayuso

Las familias de un colegio de Madrid se oponen a la demolición y traslado del centro que plantea el gobierno de Ayuso

Las familias del CEIP Ciudad de Jaén, en Usera, exigen al gobierno de Ayuso que no siga adelante con su intención de demoler el centro y trasladarlo a otra parcela cercana más pequeña y en una zona con mucho más tráfico. La Comunidad de Madrid, propietaria de este centro y el instituto anexo, anunció hace unas semanas la necesidad de demoler este edificio construido en los 70 para escolarizar a los poblados de absorción de la zona. Se trata del único centro público del barrio, preferente para alumnos con discapacidad motora.

7 comentarios
yopasabaporaqui
A saber para qué quiere alguien el terreno..
Cehona
#4 Es un terreno muy goloso, junto con un terreno al lado del Hospital 12 de octubre, que una empresa de reting de vehiculos que ha estado más de siete años usando. Terreno con el beneplácito del Ayuntamiento.
Y mientras sin Instituto en San Fermín porque la Comunidad dice que no hay indice de natalidad que lo sugiera, y los hijos se tienen que ir al otro lado de la M40 a Villaverde.
Barney_77
Algun problema? Te has tomado el cafe? te recomiendo tila o manzanilla, relajan y permiten afrontar el dia de manera mas pausada
hormiga_cartonera
#3 No ponerse ridículo, por favor. El mensaje es claro, no hace falta compresión lectora más allá de la enseñanza obligatoria. Y el usuario en cuestión es de sobra conocido por los bulos que va esparciendo.
hormiga_cartonera
Deberíamos boicotear a los usuarios como éste que publican para subir karma y después lo usan para ir esparciendo bulos por todos las conversaciones.
No alimentar a los buleros!
No menear sus publicaciones!
Cehona
#1 Que buleros ni que pollas.
La noticia es real.
¿Te molesta la realidad que muchos medios ocultan?
Asimismov
#1 en éste caso estoy de acuerdo.
