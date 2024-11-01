Familias canarias dicen sentirse «criminalizadas» con la ley de autoridad docente

Criticas a la imagen de los menores en el debate Las organizaciones se muestran especialmente críticas con las intervenciones de algunos sindicatos docentes en la comisión de Educación del Parlamento. Según señalan, en ese debate «se trasladó una imagen de los menores y de sus familias como principales responsables de los problemas de convivencia escolar», algo que consideran injusto y preocupante.