Familias que abandonan la concertada para irse a colegios privados

Familias que abandonan la concertada para irse a colegios privados

La enseñanza concertada en España está perdiendo alumnado frente a la pública y, sobre todo, a la privada sin subvención, en un contexto de fuerte caída de la natalidad: entre 2019 y 2024 perdió unos 55.000 estudiantes, mientras la privada ganó más de 90.000 y la pública creció ligeramente. Muchas familias de clase media están optando por centros privados pese a su alto coste, buscando metodologías menos tradicionales, más personalización, mejores servicios y un perfil más internacional.

31 comentarios
ipanies
Me parece correcto, lo que van sobrando son los concertados, igual no todos, pero si la mayoría. Al final los que tienen mucha pasta y mucho racismo no pueden pagar para que sus hijos no se mezclen con la chusma porque no quedan colegios privados.
jonolulu
#1 Si es por la inmigración los colegios guetto son siempre públicos.

Y es bastante más coherente elegir un privado que un concertado, pues el segundo quita fondos de la pública
yarkyark
#1 " Al final los que tienen mucha pasta y mucho racismo no pueden pagar para que sus hijos no se mezclen con la chusma porque no quedan colegios privados."

¿Estas llamando racista y clasista a Irene Montero y a Pablo Iglesias?
manzitor
#1 La educación es de lo poco que iguala a ricos y pobres, a pijos y quinquis, por eso debería ser la joya de todo sistema democrático. No es santo de mi devoción, pero ya lo decía Fernando Savater, que en democracia, donde es el pueblo quien elige "la educación del pueblo tiene que se como la de un príncipe", porque un pueblo bien educado, bien elige y bien decide. Eso es lo que rompe la educación "a la carta".
juanac
Así tendría que ser: o pública gratuita o te pagas la privada de tu bolsillo. Sin la aberración de los conciertos.
Don_Pixote
#2 asi es, y ya podemos cerrar la seccion de comentarios, no hay mas debate la verdad...
Enero2025
La privada allí donde estudian nuestros políticos y sus hijos.
cederrón
#5 la casta de ricos por la jeta (jetacracia)
angelitoMagno
#5 Me da que en la privada hay más porcentaje de hijos de empresarios que de políticos.
poxemita
#8 espero que haya más empresarios que políticos en este pais.
calde
FUERA RELIGIÓN!
uvi
#17 Es gracioso la memoria de pez de algunos por Meneame, meses hostigando la casa de Pablo e Irene, un odio irracional hacia esas dos personas...si fueses tu, segurísimo que los llevas a la publica, para que en un despiste algún descerebrado les haga algo por ser tus hijos, porque los odiadores son asin.
poxemita
Pues ya son ganas de tirar el dinero. Un conocido ex-politico y su pareja parlamentaria europea y musa de feminismo han encontrado un privado del pueblo a 500 lereles el niño.
camvalf
#10 y te hago una pregunta ¿No te parece normal que viendo la cantidad de hijos de puta por metro cuadrado que hay en este país que no respetan nada no prefieran tener a su hijo en un sitio controlado?
MacMagic
#15 Es gracioso ver el triple tirabuzón que hace Menéame para justificar que don Pablo lleve a sus hijos a la privada mientras dicen que la gente que no lleva a sus hijos a la pública es racista etc.

El meme se cuenta solo.
camvalf
#17 no hay tirabuzón, solo pregunto una cosa lógica
¿Tu dejarías a tu hijo que sabes que va ser centro de todo tipo de ataques a un sitio no controlado?
El padre me sigue pareciendo oportunista aunque el PP le debe mucho por haber obligado a repetir una elecciones cuando no tenían donde caerse muertos solo por ambiciones personales. Eso sí al contrario de todos los "quelidos lideles" de la derecha traidora al memos se le conoce un oficio.
StuartMcNight
#17 La gente que no lleva a sus hijos a la publica no tiene amenazas de muerte constantes ni ha tenido una banda de energumenos intentando colarse su casa. Y eso que viven en el culo del mundo.

El meme que se cuenta solo es juzgar a una persona por no actuar igual cuando tiene a varios millones de hijos de puta queriendo joderle la vida que cuando era un don nadie.
Abril_2025
#10 Los políticos siempre dicen una cosa para la gente y hacen otra en su vida personal. No creo que sea sorprendente ni me parece justo hablar solo de un caso cuando es lo habitual.
Abril_2025
#28 En Valencia teníamos algo parecido, concertada para la gente que tenía miedo de que sus hijos no se apañaran dando clase en valenciano.

Ahora hay línea en castellano por elección de los padres y no ha bajado.
XtrMnIO
Es que ir a los colegios privados está visto como un símbolo de estatus, y en España tenemos mucho trans-rico, que son los que nacieron pobres, crecieron pobres, pero no se identifican con la pobreza.
Abril_2025
Dependerá del coste del centro.

En mi barrio hay un concertado que se lleva a casi todos los niños. Llena tres líneas de 25 niños cada una y "cuesta solo" 25 euros al mes. Cuando hacen la matrícula no parece un gran coste, pero luego les dicen lo que cuesta la ropa, las extraescolares son mucho más caras, las escoletas también, las excursiones se van de precio...

Los colegios públicos de alrededor tienen más o menos 8-10 niños por aula.

Si los concertados de una zona…   » ver todo el comentario
Abril_2025
#9 En Valencia cobran menos. Los profesores de escuelas privadas suelen estar haciendo tiempo mientras buscan un puesto en el sector `público.
ktzar
#20 en el pais vasco hay un ejemplo de concertada por ideología, no para llenarse el bolsillo de los amiguetes o desmantelar la educación
mperdut
Yo he estado trabajando, no de profesor, en varios colegios privados y personalmente no me extraña que tengan clientes de sobra. No venden calidad de enseñanza, de eso pasan un poco por encima, ellos lo entienden como que es algo que se da por supuesto, no hace falta incidir en ello.

Venden seguridad, venden personalización, venden que si hay problemas con un profesor nada de que tiene plaza fija, se va a la calle, venden instalaciones, venden escuchar a los padres y atenderles, los hay que…   » ver todo el comentario
ktzar
En mi opinión, es un plan orquestado por partidos de derechas, que más que trabajar por una educación concertada de calidad porque creen que es el mejor modelo, subvencionan mierda-colegios con profesores mal pagados, malos planes, etc... Pican los incautos "que no quieren que sus hijos se mezclen con los inmigrantes o los pobres que no pueden permitirse esos 150 euros extra al mes de la cuota", y acaban dándose cuenta de que nadie da duros a dos pesetas y que hay una razón por la que la concertada sale más barata al Estado.
Mutiko30
#4 profesores mal pagados.. En el País Vasco cobra lo mismo un profesor de la pública que uno de una concertada.
DrEvil
Pues va a ser verdad que la economía de las familias está mejorando.
O eso, o hay algo que les impulsa a reprimirse de otras cosas y gastar más dinero en los colegios.

"buscando metodologías menos tradicionales, más personalización, mejores servicios y un perfil más internacional."
No estoy muy seguro yo de que esa sea la verdadera razón.
sliana
Si no puedes mandar a tus hijos a la privada, no eres clase media
Si no te puedes permitir tener hijos no eres clase media.
CharlesBrowson
Ya se nota que la gente empieza a tener lereles y distanciarse de los tiesos
founds
Es lo lógico, el que no quiera público que se lo pague se su bolsillo
chemado_chema
Huyendo de los puto curas! Porque amigos se pueden contar con los dedos de las manos lo colegios concertados que no pertenecen a los tapa agujeros infantiles
