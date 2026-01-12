Familias que abandonan la concertada para irse a colegios privados

La enseñanza concertada en España está perdiendo alumnado frente a la pública y, sobre todo, a la privada sin subvención, en un contexto de fuerte caída de la natalidad: entre 2019 y 2024 perdió unos 55.000 estudiantes, mientras la privada ganó más de 90.000 y la pública creció ligeramente. Muchas familias de clase media están optando por centros privados pese a su alto coste, buscando metodologías menos tradicionales, más personalización, mejores servicios y un perfil más internacional.
| etiquetas: familias , educación , concertada , ayuso , desmantelamiento orquestado
Y es bastante más coherente elegir un privado que un concertado, pues el segundo quita fondos de la pública
¿Estas llamando racista y clasista a Irene Montero y a Pablo Iglesias?
El meme se cuenta solo.
¿Tu dejarías a tu hijo que sabes que va ser centro de todo tipo de ataques a un sitio no controlado?
El padre me sigue pareciendo oportunista aunque el PP le debe mucho por haber obligado a repetir una elecciones cuando no tenían donde caerse muertos solo por ambiciones personales. Eso sí al contrario de todos los "quelidos lideles" de la derecha traidora al memos se le conoce un oficio.
El meme que se cuenta solo es juzgar a una persona por no actuar igual cuando tiene a varios millones de hijos de puta queriendo joderle la vida que cuando era un don nadie.
Ahora hay línea en castellano por elección de los padres y no ha bajado.
En mi barrio hay un concertado que se lleva a casi todos los niños. Llena tres líneas de 25 niños cada una y "cuesta solo" 25 euros al mes. Cuando hacen la matrícula no parece un gran coste, pero luego les dicen lo que cuesta la ropa, las extraescolares son mucho más caras, las escoletas también, las excursiones se van de precio...
Los colegios públicos de alrededor tienen más o menos 8-10 niños por aula.
Si los concertados de una zona… » ver todo el comentario
Venden seguridad, venden personalización, venden que si hay problemas con un profesor nada de que tiene plaza fija, se va a la calle, venden instalaciones, venden escuchar a los padres y atenderles, los hay que… » ver todo el comentario
O eso, o hay algo que les impulsa a reprimirse de otras cosas y gastar más dinero en los colegios.
"buscando metodologías menos tradicionales, más personalización, mejores servicios y un perfil más internacional."
No estoy muy seguro yo de que esa sea la verdadera razón.
Si no te puedes permitir tener hijos no eres clase media.