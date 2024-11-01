La familia Ellison, la nueva dinastía de los medios en EE.UU. que algunos ven como "un peligro para la democracia"

El multimillonario tecnológico Larry Ellison y su hijo, el productor de Hollywood David Ellison, han recorrido durante mucho tiempo los pasillos de la élite mundial. Pero este año, su poder adquirió una nueva dimensión al buscar acuerdos que involucran a compañías como TikTok y CNN, lo que les daría el control de algunas de las empresas de medios más grandes del mundo. Si el apellido Murdoch ya es conocido ampliamente, puede que no pase mucho tiempo antes de que los Ellison se unan a ellos. La relación de Larry Ellison con el presidente.
Pero oye, si te va bien a ti, adelante.
Cuando a la política de Trump le llaman régimen, dejan muy claro que ya no es democracia y que los Ellison están de acuerdo con lo que hace la administración estadounidense.
Puede que ese argumento de votos en España. En EEUU, es la forma más fácil de que los demócratas sigan perdiendo elecciones.
No me parece argumentado en absoluto. ¿Por qué es eso un peligro para la democracia? ¿Sería menos peligroso si los accionistas de esas empresas privadas fueran otros? ¿Por qué?