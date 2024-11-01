edición general
13 meneos
16 clics
La familia Ellison, la nueva dinastía de los medios en EE.UU. que algunos ven como "un peligro para la democracia"

La familia Ellison, la nueva dinastía de los medios en EE.UU. que algunos ven como "un peligro para la democracia"

El multimillonario tecnológico Larry Ellison y su hijo, el productor de Hollywood David Ellison, han recorrido durante mucho tiempo los pasillos de la élite mundial. Pero este año, su poder adquirió una nueva dimensión al buscar acuerdos que involucran a compañías como TikTok y CNN, lo que les daría el control de algunas de las empresas de medios más grandes del mundo. Si el apellido Murdoch ya es conocido ampliamente, puede que no pase mucho tiempo antes de que los Ellison se unan a ellos. La relación de Larry Ellison con el presidente.

| etiquetas: familia ellison , eeuu , comunicación
11 2 0 K 151 actualidad
6 comentarios
11 2 0 K 151 actualidad
madstur #6 madstur
#5 Ok. Teniendo el cuenta el mantra que hay aquí con la "dictadura socialcomunista" desde que gobierna el Psoe, no es un argumento muy valido.

Pero oye, si te va bien a ti, adelante.
0 K 10
madstur #4 madstur
#3 "Y dada su cercanía al régimen de Trump"

Cuando a la política de Trump le llaman régimen, dejan muy claro que ya no es democracia y que los Ellison están de acuerdo con lo que hace la administración estadounidense.
0 K 10
Findeton #5 Findeton
#4 Si, ya sé que es muy común en la izquierda si no gobiernan los de esa cuerda, entonces no lo consideran democracia.

Puede que ese argumento de votos en España. En EEUU, es la forma más fácil de que los demócratas sigan perdiendo elecciones.
0 K 9
Findeton #1 Findeton
"Que el dúo Ellison tome el control de CBS y CNN, además de una importante red social como TikTok, podría ser peligroso para la democracia. Y dada su cercanía al régimen de Trump, ese parece ser el objetivo"

No me parece argumentado en absoluto. ¿Por qué es eso un peligro para la democracia? ¿Sería menos peligroso si los accionistas de esas empresas privadas fueran otros? ¿Por qué?
0 K 9
madstur #2 madstur
#1 Verdad? Que un dictatorzuelo como Trump se haga con los medios mayoritarios de comunicación no pone en peligro la democracia porque esa democracia ya está hundiéndose.
0 K 10
Findeton #3 Findeton
#2 Quien tiene las acciones es la familia Ellison, no Trump.
0 K 9

menéame