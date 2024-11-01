Falsas denuncias y un laberinto judicial dejan a un padre de Almería diez meses sin ver a sus hijas

Sebastián lleva 10 meses sin poder ver a sus hijas, a pesar de contar con sentencia firme que le otorga la custodia compartida tras valorarse informes psicosociales y alertar de un entorno materno conflictivo y de ser absuelto de las denuncias de la madre. Apenas fue notificada la sentencia,la madre interpuso otra denuncia que activó el protocolo de violencia de género. Sin embargo el juez volvió a dar la razón al padre y declaró probado que "la interposición de la denuncia obedece a un móvil claramente un espurio", pese a esto sigue sin verlas