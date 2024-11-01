edición general
Falsas denuncias y un laberinto judicial dejan a un padre de Almería diez meses sin ver a sus hijas

Sebastián lleva 10 meses sin poder ver a sus hijas, a pesar de contar con sentencia firme que le otorga la custodia compartida tras valorarse informes psicosociales y alertar de un entorno materno conflictivo y de ser absuelto de las denuncias de la madre. Apenas fue notificada la sentencia,la madre interpuso otra denuncia que activó el protocolo de violencia de género. Sin embargo el juez volvió a dar la razón al padre y declaró probado que "la interposición de la denuncia obedece a un móvil claramente un espurio", pese a esto sigue sin verlas

Xuanin71 #2 Xuanin71 *
Tenían que crujir a las mujeres que hacen este tipo de denuncias.
El elefante en la habitación es tan grande, que la gente ya no podemos dejar de verlo.
Por un caso muy reciente de un familiar,
Me cuentan que hasta las fuerzas del orden están cambiando su actuación.
Sí que tras una denuncia lo retuvieron un par de noches en el calabozo.
Pero le preguntaban si quería salir a fumar.
Le dejaron recibir las visitas de los hijos,
Yo uno de los hijos amigo mío, algún policía le comentó en voz…   » ver todo el comentario
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano
"El Juzgado de lo Penal absolvió a Sebastián y alertó de que la denuncia de la madre buscaba anular la custodia compartida"

Ya es hora que el gobierno y algunos politicos reconozcan que hay mujeres que están denunciando falsamente para apartar a los padres de sus hijos, eso también es maltrato...
#1 eqas
Cobrando 800 al mes y sufriendo esto. Terrorífico.
#4 Jacusse
A la cárcel con ella.
Olepoint #6 Olepoint *
Además de una alimentación sana, las relaciones de pareja/afectivas/sexuales deberían ser una asignatura troncal en los centros educativos. Elegir con quién vas a formar una familia es algo muy, muy serio y te puede hacer feliz o un desgraciado ¿ Y eso no es importante ?

He tenido varias parejas estables en mi vida (conviviendo en la misma casa), y he aprendido bastante, a golpe de chocar contra la misma pared, con la última tengo 2 hijos, afortunadamente la experiencia hizo que hayamos…   » ver todo el comentario
#3 absimiliard
Muy bien, entiendo que el procedimiento es el menos adecuado, y que eso de dejar en el calabozo retenido(¿o estaba detenido?) es en parte debido al mismo. Pero tengamos en cuenta que la otra opción: dejar al maltratador suelto, sin control ; pues la verdad que tampoco soluciona nada.

La cuestión aquí es que NADIE se mete en el berenjenal de hacer la correspondiente denuncia por falsa denuncia, vaya redundancia, ya que CUESTA dinero. Los casos flagrantes deben de ser denunciados y meter un…   » ver todo el comentario
