Falsas denuncias y un laberinto judicial dejan a un padre de Almería diez meses sin ver a sus hijas

Sebastián lleva 10 meses sin poder ver a sus hijas, a pesar de contar con sentencia firme que le otorga la custodia compartida tras valorarse informes psicosociales y alertar de un entorno materno conflictivo y de ser absuelto de las denuncias de la madre. Apenas fue notificada la sentencia,la madre interpuso otra denuncia que activó el protocolo de violencia de género. Sin embargo el juez volvió a dar la razón al padre y declaró probado que "la interposición de la denuncia obedece a un móvil claramente un espurio", pese a esto sigue sin verlas
El elefante en la habitación es tan grande, que la gente ya no podemos dejar de verlo.
Por un caso muy reciente de un familiar,
Me cuentan que hasta las fuerzas del orden están cambiando su actuación.
Sí que tras una denuncia lo retuvieron un par de noches en el calabozo.
Pero le preguntaban si quería salir a fumar.
Le dejaron recibir las visitas de los hijos,
Yo uno de los hijos amigo mío, algún policía le comentó en voz
Ya es hora que el gobierno y algunos politicos reconozcan que hay mujeres que están denunciando falsamente para apartar a los padres de sus hijos, eso también es maltrato...
He tenido varias parejas estables en mi vida (conviviendo en la misma casa), y he aprendido bastante, a golpe de chocar contra la misma pared, con la última tengo 2 hijos, afortunadamente la experiencia hizo que hayamos
La cuestión aquí es que NADIE se mete en el berenjenal de hacer la correspondiente denuncia por falsa denuncia, vaya redundancia, ya que CUESTA dinero. Los casos flagrantes deben de ser denunciados y meter un