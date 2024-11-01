edición general
Fallecen ambos miembros de la Guardia Nacional de EE.UU. baleados cerca de la Casa Blanca

Los dos miembros de la Guardia Nacional que fueron baleados en las cercanías de la Casa Blanca este miércoles perdieron la vida. La información la dio a conocer, a través de su cuenta en X, Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, entidad a la que pertenecían los uniformados. "Con gran pesar confirmamos que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados hoy en Washington, D.C., fallecieron a causa de sus heridas", escribió.

