Fallecen ambos miembros de la Guardia Nacional de EE.UU. baleados cerca de la Casa Blanca

Los dos miembros de la Guardia Nacional que fueron baleados en las cercanías de la Casa Blanca este miércoles perdieron la vida. La información la dio a conocer, a través de su cuenta en X, Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, entidad a la que pertenecían los uniformados. "Con gran pesar confirmamos que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados hoy en Washington, D.C., fallecieron a causa de sus heridas", escribió.
| etiquetas: guardia nacional , tiroteo , casa blanca
Russia Today siempre va tarde.
Supongo que la actualizarán en breve (si no lo han hecho ya)
Edit número 36
Pues tras cerrar la pestaña y volverla abrir veo que ya lo han hecho.
Ahora voy yo tarde