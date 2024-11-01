Fallece Tomonobu Itagaki, creador de Ninja Gaiden y Dead or Alive, a los 58 años

Itagaki se incorporó a Tecmo en 1992, participando primero en el desarrollo de Tecmo Super Bowl. En 1996 creó Dead or Alive, serie que redefinió los juegos de lucha 3D y consolidó su reputación como uno de los diseñadores más carismáticos e influyentes de la industria japonesa. Poco después fundó y dirigió el Team Ninja. Su siguiente gran hito llegaría con Ninja Gaiden (2004), un intenso hack and slash para Xbox que destacó por su excelente jugabilidad y dificultad.