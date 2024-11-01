Fallece la pionera desarrolladora Rebecca Ann Heineman

La veterana desarrolladora norteamericana Rebecca Ann Heineman ha fallecido a los 62 años de edad. Heineman es recordada como uno de los miembros fundadores de Interplay Productions, y como programadora y diseñadora de títulos como The Bard's Tale, Wasteland o Neuromancer. También fue la programadora de ports para distintas plataformas de juegos tan influyentes como Doom, Another World, Battle Chess, Wolfenstein 3D, Ultima I: The First Age of Darkness, Baldur's Gate II: Shadows of Amn o Icewind Dale.
Si hubiera habido mas mujeres como ella en su epoca, ahora las feministas no gritarian tanto con el dizque sexismo horrible de ahora.
Que la fuerza la acompañe, que su familia tenga una larga vida y prosperidad