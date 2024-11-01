Fallece la pionera desarrolladora Rebecca Ann Heineman

La veterana desarrolladora norteamericana Rebecca Ann Heineman ha fallecido a los 62 años de edad. Heineman es recordada como uno de los miembros fundadores de Interplay Productions, y como programadora y diseñadora de títulos como The Bard's Tale, Wasteland o Neuromancer. También fue la programadora de ports para distintas plataformas de juegos tan influyentes como Doom, Another World, Battle Chess, Wolfenstein 3D, Ultima I: The First Age of Darkness, Baldur's Gate II: Shadows of Amn o Icewind Dale.