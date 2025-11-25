Fallece el oficial de Policía al que machacaron la cabeza con una piedra en Vinalesa (Valencia)

Los presuntos autores, ambos vecinos de la barriada de las 613 Viviendas en Burjassot, un menor de 15 años que ha quedado en libertad tras pasar por la Fiscalía, y su hermanastro de 21, con una notable discapacidad intelectual y en prisión provisional tras entregarse, fueron identificados por la grabación de una cámara.