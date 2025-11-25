edición general
Fallece el oficial de Policía al que machacaron la cabeza con una piedra en Vinalesa (Valencia)

Fallece el oficial de Policía al que machacaron la cabeza con una piedra en Vinalesa (Valencia)

Los presuntos autores, ambos vecinos de la barriada de las 613 Viviendas en Burjassot, un menor de 15 años que ha quedado en libertad tras pasar por la Fiscalía, y su hermanastro de 21, con una notable discapacidad intelectual y en prisión provisional tras entregarse, fueron identificados por la grabación de una cámara.

#4 Kuruñes3.0
Ah bueno, pues si uno es menor y el otro tonto, se joda la familia. En fin.
RIP.
4
Vamvan #6 Vamvan
#4 La familia esta ya jodida, sean lo que sean los asesinos.
3
Battlestar #9 Battlestar
#6 Imagino que ante una tragedia así poco consuelo queda aunque se haga justicia, pero imagino también que si no se hace o no se puede hacer justicia el trago será incluso aún peor.

En fin DEP. Por mucho que haya elementos podridos en las fuerzas de seguridad, la mayoría es gente que vive para servir y hace su trabajo lo mejor que puede y lo dejan.
1
#15 Kuruñes3.0
#9 #7 Lo que vosotros digáis, pero esto es añadir el escarnio a la herida.
y no soy yo el más forofo de la policía de este foro.
0
chu #7 chu
#2 #4 hubiesen quedado contentos en otro caso, decís.
0
#8 NanakiXIII
#7 No, digo lo que está ahí escrito.
0
chu #11 chu
#8 si les sentencian a muerte o les cortan las manos ya valdría para dejar contenta a la familia del muerto? Explícame, que no te sigo.
1
#14 NanakiXIII
#11 Si no me sigues es un problema tuyo, no mío. Deja de decir idioteces, anda.
1
Sandilo #12 Sandilo
El policía no ha fallecido, lo han asesinado.
3
#2 NanakiXIII
Un menor de 16 y uno de 21 discapacitado intelectualmente. Me da que la familia del policía no va a quedar muy contenta con la sentencia de estos dos prendas.
2
kevers #3 kevers
Pues no hay responsables, un menor y un adulto con discapacidad intelectual.
1
Pertinax #1 Pertinax
Es la pobreza.
0
#5 Katos
#1 es un asesinato. Ser pobre no te hace matar
4
frankiegth #10 frankiegth
#1. "...Carlos, el oficial de la Policía Nacional al que machacaron la cabeza con una piedra mientras intentaba frustrar un robo en una vivienda de Vinalesa, ha fallecido este martes en el Hospital Clínico Universitario de València..."

En los países donde existen menores desigualdades, que se traducen en pobreza, existe una menor delincuencia.

#5. Claro que no. Que en una situación violenta como un robo una cosas puede llevar por accidente o con toda la intención a la otra. Este caso es complejo con un menor y aparentemente una persona adulta pero con discapacidad intelectual. Para eso debe servir la justicia, para analizar este tipo de casos en profundidad y encontar respuestas y responsabilidades.
1
frankiegth #13 frankiegth
Edit #10. No quiero olvidar dar mis condolencias a la familia del policía fallecido. No se valora en lo que merece perder la vida en acto de servicio o en cualquier otro empleo en horario laboral. Lo veo comparable a morir en soledad, me cuesta imaginar situación más triste.
0
ansiet #16 ansiet
Pobre hombre D.E.P
Mis más sinceras condolencias a la familia que ya tienen bastante con lo sucedido.
Injusta vida para algunas personas.
Tragica muerte la de este trabajador.
Ojalá se pueda condenar de alguna forma a estos cafres.
0

