Fallece el oficial de Policía al que machacaron la cabeza con una piedra en Vinalesa (Valencia)

Los presuntos autores, ambos vecinos de la barriada de las 613 Viviendas en Burjassot, un menor de 15 años que ha quedado en libertad tras pasar por la Fiscalía, y su hermanastro de 21, con una notable discapacidad intelectual y en prisión provisional tras entregarse, fueron identificados por la grabación de una cámara.
RIP.
En fin DEP. Por mucho que haya elementos podridos en las fuerzas de seguridad, la mayoría es gente que vive para servir y hace su trabajo lo mejor que puede y lo dejan.
y no soy yo el más forofo de la policía de este foro.
En los países donde existen menores desigualdades, que se traducen en pobreza, existe una menor delincuencia.
#5. Claro que no. Que en una situación violenta como un robo una cosas puede llevar por accidente o con toda la intención a la otra. Este caso es complejo con un menor y aparentemente una persona adulta pero con discapacidad intelectual. Para eso debe servir la justicia, para analizar este tipo de casos en profundidad y encontar respuestas y responsabilidades.
Mis más sinceras condolencias a la familia que ya tienen bastante con lo sucedido.
Injusta vida para algunas personas.
Tragica muerte la de este trabajador.
Ojalá se pueda condenar de alguna forma a estos cafres.