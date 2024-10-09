·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10711
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
8717
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
5063
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
3679
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3380
clics
En los 80 ya clonaban caras sin necesidad de IA: 'Regreso al futuro' sustituyó un actor por una máscara y no nos dimos cuenta
más votadas
376
El Gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en cuatro años
431
El CEO de Ribera Salud se aparta de la gestión del Hospital de Torrejón y la compañía anuncia una auditoría “en profundidad”
474
Los sanitarios del hospital de La Paz notifican en el juzgado de guardia el colapso de las urgencias
344
El ejecutivo de Ayuso salvó con 33 millones de dinero público al hospital de Torrejón que 2 meses después buscaría beneficios de ‘4 o 5 millones’ rechazando pacientes:“Está en práctica insolvencia”
402
Descubiertas fosas comunes en Gaza en torno a centros de recogida de ayuda humanitaria
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
85
clics
Fallece Elisa Montés, actriz de ‘Verano Azul’ y madre de Emma Ozores
Montés fue hija del falangista Ramón Ruiz Alonso, quien delató a Federico García Lorca, y se casó con el actor Antonio Ozores
|
etiquetas
:
cine
,
cultura
8
0
3
K
88
cultura
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
3
K
88
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
salchipapa77
Vaya entradilla de mierda con muy mala baba para alguien que acaba de morir.
2
K
30
#5
burgerconqueso
#4
eso digo yo, encima es la hija del supuesto responsable, que tendria que ver ella con todo lo que hiciese su padre
0
K
7
#8
Marisadoro
#4
Murió en octubre del 2024.
0
K
16
#6
Marisadoro
*
Octubre 2024
#-1
1
K
23
#1
YSiguesLeyendo
... su padre fue Ramón Ruiz Alonso, diputado durante la Segunda República y a quien se le señala como uno de los responsables del secuestro y posterior asesinato de Federico García Lorca...
2
K
5
#2
Kmisetas
#1
Oye, pues gracias por avisar.
2
K
31
#7
burgerconqueso
#2
vas a hacer boicot de sus peliculas o pintarle algo en la tumba por ser hija de alguien? Que tendrá que ver lo que hiciera el padre con ella... seguramente ella ni nacio
0
K
7
#3
Sawyer76
#1
¿Y?
1
K
18
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
#-1