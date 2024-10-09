edición general
Fallece Elisa Montés, actriz de ‘Verano Azul’ y madre de Emma Ozores

Montés fue hija del falangista Ramón Ruiz Alonso, quien delató a Federico García Lorca, y se casó con el actor Antonio Ozores

salchipapa77 #4 salchipapa77
Vaya entradilla de mierda con muy mala baba para alguien que acaba de morir.

#5 burgerconqueso
#4 eso digo yo, encima es la hija del supuesto responsable, que tendria que ver ella con todo lo que hiciese su padre :shit: :shit:

#8 Marisadoro
#4 Murió en octubre del 2024.

Octubre 2024
Octubre 2024



YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... su padre fue Ramón Ruiz Alonso, diputado durante la Segunda República y a quien se le señala como uno de los responsables del secuestro y posterior asesinato de Federico García Lorca...

Oye, pues gracias por avisar.
#1 Oye, pues gracias por avisar.

#7 burgerconqueso
#2 vas a hacer boicot de sus peliculas o pintarle algo en la tumba por ser hija de alguien? Que tendrá que ver lo que hiciera el padre con ella... seguramente ella ni nacio


