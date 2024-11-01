Fake ruso: Dinamarca "reclama" aviones F-16 entregados a Ucrania para desplegarlos en Groenlandia

Los medios de comunicación rusos, los canales de Telegram y los bots de la red social X están difundiendo un vídeo con el logotipo de la empresa de televisión danesa TV2 Nord. En el vídeo, la presentadora, citando “fuentes” del Ministerio de Defensa de Dinamarca, afirma que los aviones de combate daneses F-16 previamente entregados a Ucrania supuestamente serán retirados y redistribuidos para defender Groenlandia en medio de reclamos territoriales de Estados Unidos sobre la isla.