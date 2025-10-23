edición general
Las Facultades de Educación proponen que el máster de secundaria dure dos años y las carreras de Magisterio cinco

Las facultades de Educación consideran necesario mejorar la formación que recibe el profesorado, tanto de infantil y primaria como de secundaria. Y apuestan para lograrlo por aumentar la duración de la carrera para ser maestro de los cuatro años actuales a cinco, y del máster de profesorado de secundaria, de un año a dos.

#4 EISev
Faltan profesores de matemáticas en secundaria con el Máster de un año

Ampliemos a 2 años y así saldrán mejor formados
#1 Drazul
Yo no creo que el problema sea la duración, sino qué se enseña. Magisterio tiene la fama de que se enseña a pintar y colorear por algo.
curaca #2 curaca
#1 Yo soy licenciado en Historia (cuando la carrera duraba 5 años) y cuando terminé empecé Magisterio. La licenciatura de Historia la saqué en sus años pero no de manera brillante, más bien mediocre, no me esforzaba mucho y los resultados no eran sobresalientes. Cuando empecé magisterio me sorprendió el nivel tan bajo, sin apenas esfuerzo la nota más baja que obtuve fue un 8. Solo hice primero, porque empecé a trabajar y además la carrera no tenía ningún incentivo para mi.
No sé cómo estará la situación ahora, pero me temo que igual o peor.
#7 Frank39
Más que la duración del grado, deberían darle un repaso a las asignaturas. Y ampliar el máster a dos años, no sé... Pero por más que se mejore la formación del docente, que también, el problema viene por el tema político, y la falta de valores de los alumn@s. Por no hablar del poco reconocimiento social y laboral que tienen. ¡3 meses de vacaciones, que más quieres!!! Cuando al profesorado, se le humilla, se le acosa, y hasta los padres van a por el profe o la profe.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
El trabajo más importante de nuestra sociedad, con mucha diferencia del segundo, es el de maestro. Así estamos.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Me parece un error.

7 años en total con el nivel de exigencia de magisterio van a destrozar sus hígados.
Doisneau #5 Doisneau *
#3 Honestamente, en mas de una universidad publica ampliar la duracion de los estudios el unico proposito que tiene es enchufar a mas amigos como progesores.

Teniendo en cuenta la densidad de la carrera, ampliarla a cinco años es absurdo. En mi primera carrera mi facultad tambien ofertaba magisterio, y era absurdo las cosas que veia, recuerdo especialmente un examen que me enseñaron de didactica de las matematicas, que consisitia en hacer cuentas a mano y poco mas, independientemente de lo…   » ver todo el comentario
