Las Facultades de Educación proponen que el máster de secundaria dure dos años y las carreras de Magisterio cinco

Las facultades de Educación consideran necesario mejorar la formación que recibe el profesorado, tanto de infantil y primaria como de secundaria. Y apuestan para lograrlo por aumentar la duración de la carrera para ser maestro de los cuatro años actuales a cinco, y del máster de profesorado de secundaria, de un año a dos.
Ampliemos a 2 años y así saldrán mejor formados
No sé cómo estará la situación ahora, pero me temo que igual o peor.
7 años en total con el nivel de exigencia de magisterio van a destrozar sus hígados.
Teniendo en cuenta la densidad de la carrera, ampliarla a cinco años es absurdo. En mi primera carrera mi facultad tambien ofertaba magisterio, y era absurdo las cosas que veia, recuerdo especialmente un examen que me enseñaron de didactica de las matematicas, que consisitia en hacer cuentas a mano y poco mas, independientemente de lo… » ver todo el comentario