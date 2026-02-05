edición general
“El facha prefiere el influencer al intelectual y los clics a las razones”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Relacionada: meneame.net/story/sociologo-izquierdas-quiso-hacerse-facha-pero-no-pud - ¿Al final no acaban haciéndose capillas digitales donde todos opinan lo mismo? - Es lo que conviene al facha: no matizar ni contrastar ni precisar ni puntualizar... - ¿Y hoy el facha prefiere elinfluencer al intelectual? - Prefiere el influencer al intelectual y los clics a las razones. Como mediocre que es, no le interesa mejorar el debate ordenado de ideas, solo ser el que genera más ruido...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... - Entonces, ¿le interesa más el intercambio de eslóganes que el de argumentos? - Descalificar el debate de ideas y a los intelectuales es otro de los rasgos compartidos por las derivas autoritarias. En el ruido digital no se impone el criterio más fundado, sino solo el más seguido, y al facha le es más fácil manipular esa dinámica. - Los nazis eran mediocres como individuos, pero llegaron a dominar Europa. - Porque lograron sustituir el orden del mérito, el talento y la razón por el de la fidelidad a su partido. Hoy el facha también desprecia a las elites intelectuales de las que no puede formar parte y cuestiona su influencia...
#2 Mesopotámico
ALERTA PENDULAZO
#3 DeDerechasYOle
Intelectual como Irene Montero
