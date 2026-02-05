“El facha prefiere el influencer al intelectual y los clics a las razones”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA]
Relacionada: meneame.net/story/sociologo-izquierdas-quiso-hacerse-facha-pero-no-pud
- ¿Al final no acaban haciéndose capillas digitales donde todos opinan lo mismo? - Es lo que conviene al facha: no matizar ni contrastar ni precisar ni puntualizar... - ¿Y hoy el facha prefiere elinfluencer al intelectual? - Prefiere el influencer al intelectual y los clics a las razones. Como mediocre que es, no le interesa mejorar el debate ordenado de ideas, solo ser el que genera más ruido...