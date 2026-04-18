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Los fabricantes chinos de juguetes sexuales se suman con cautela a la ola de la IA [ENG]

China es el mayor productor mundial de juguetes sexuales, y los empresarios del país han adoptado plenamente las herramientas de inteligencia artificial en otros sectores. En una gran vitrina del stand de Cydoll se exhibía una muñeca de silicona de tamaño real, de inspiración cyberpunk y con articulaciones metálicas, que, según explicó el director de fábrica Zhou Yuanqing, era un prototipo diseñado para mostrar emociones y un habla «naturales». «Hoy en día, la gente ya no sale a tomar algo ni a reunirse con sus amigos...

| etiquetas: juguetes sexuales , china , inteligencia artificial
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6 comentarios
8 1 0 K 105 tecnología
#6 Pitchford
Creo que el día que se pueda disponer en casa de robots de aspecto humano con igual o mayor inteligencia que nosotros, nos acojonarán. Tendremos que desconectarlos antes de dormir..
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Gry #5 Gry
Vi un vídeo hace unos meses sobre como estaban los de RealDoll intentando fabricar "skins" de silicona para robots, es cuestión de tiempo ahora. xD
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geralt_ #1 geralt_
Muchos clics, pocos meneos xD
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Yorga77 #3 Yorga77
#1 Y pocos juguetes sexuales dentro de la noticia oye, :troll: . :troll: :troll:
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#4 La_Conquista_Del_Mundo
#1 yo subo los meneos.
Fdo: El brazo tonto de los meneos.
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Enero2025 #2 Enero2025
El mundo se terminará cuando inventen la máquina de hacer mamadas.
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menéame