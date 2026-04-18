Los fabricantes chinos de juguetes sexuales se suman con cautela a la ola de la IA [ENG]

China es el mayor productor mundial de juguetes sexuales, y los empresarios del país han adoptado plenamente las herramientas de inteligencia artificial en otros sectores. En una gran vitrina del stand de Cydoll se exhibía una muñeca de silicona de tamaño real, de inspiración cyberpunk y con articulaciones metálicas, que, según explicó el director de fábrica Zhou Yuanqing, era un prototipo diseñado para mostrar emociones y un habla «naturales». «Hoy en día, la gente ya no sale a tomar algo ni a reunirse con sus amigos...