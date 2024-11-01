El fabricante del juego de mesa Catan logra los 30 millones en ingresos y apuesta por EEUU e Italia

Los juegos de mesa siguen más vivos que nunca. En un día a día dominado por las pantallas, reunirse alrededor de un tablero resulta una experiencia que cada vez más personas buscan recuperar. Así lo evidencian los buenos números de Devir, el editor barcelonés de juegos como Catan o Carcassonne, que ha crecido un 50% en su facturación interanual hasta alcanzar los 30 millones de euros en la Península. En los resultados se incluye la filial portuguesa -que ha ingresado cinco millones- y Maldito Games, una adquisición que la compañía cerró en 2025
Felicidades a Devir (y Maldito) que se lo están currando un montón. Gracias por muchísimos de los juegos que publican (excepto el p*to Catán de los c*jones)
Ya está, ya me he desahogado.
Clara definición de relación amor/odio
Creo que mi pasionalidad hacia el Catán es menor de lo común gracias a que había jugado antes al Monopoly lo suficiente para tener un contraste de lo que es el odio real.