La extrema derecha española se convierte en secesionista

Con la invasión estadounidense en Venezuela hemos podido leer multitud de cuentas en redes sociales asociadas o relacionadas con Vox pidiendo a Trump que tumbe al presidente de España.

"Trump por favor, haz lo mismo con Pedro Sanchez" se lee en multitud de redes sociales, "Ojalá España la próxima". Todo español que, desde la comodidad de su teclado, pide públicamente a Donald Trump o a cualquier potencia extranjera una invasión militar para derrocar al Gobierno legítimo de España está cometiendo un delito grave.

Es apología de la violencia, incitación a un golpe de Estado y promoción de la rebelión o sedición. El Código Penal es clarísimo al respecto:

Art. 185: Apología de delitos graves.

Arts. 187 y ss.: Delitos contra la Constitución, como la provocación o conspiración para la rebelión.

Pedir una intervención armada extranjera contra nuestro propio país no es opinión política; es traición a la soberanía nacional y un ataque directo a la democracia. Pero como siempre lo grave en este país será hacer chistes sobre Goku vive la lucha sigue y que Carrero Blanco es el primer astronauta español de la historia. Eso sí es peligroso, lo de incitar a la sedición, cuando son los fascistas y patriotas entonces no pasa nada.