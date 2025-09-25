edición general
17 meneos
22 clics
La extrema derecha carga contra Felipe VI tras su discurso en la ONU en línea con Sánchez: "Trampa"

La extrema derecha carga contra Felipe VI tras su discurso en la ONU en línea con Sánchez: "Trampa"

el líder ultraderechista de Se Acabó la Fiesta (SALF) quien, tras el discurso del rey, compartió la foto junto a Sánchez en la ONU a modo de rechazo: “Ambos han mantenido encuentros privados y momentos de relajación y risas tras el discurso en donde el rey ha apoyado la política internacional de Sánchez” Hermann Tertsch se postularon sobre los mismos términos: “El rey ha leído en Nueva York un panfleto socialista globalista y totalitario que le ha colocado el felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona.

| etiquetas: ultraderecha , monarquía , felipe vi , gaza , israel , genocidio
14 3 0 K 202 actualidad
6 comentarios
14 3 0 K 202 actualidad
pingON #1 pingON
incapaces de razonar,

"Dónde no hay mata, no hay patata". La estupidez nunca debería tomar el timón de ningún gobierno.
2 K 39
OCLuis #5 OCLuis
#1 Díselo a los americanos. El nivel tecnológico de nuestra civilización es solo comparable con nuestro nivel de estupidez.
0 K 14
yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
Hoy se me ha acabado el café, y tuve que tirar de descafeinado.

Por seguir con cosas intrascendentes...
2 K 32
#4 TheGreatDoc
Ufff, el gabinete de crisis de la derecha española tiene que estar a tope con Europa cambiando el rumbo y que, hasta su aliado más próximo (la corona española), dándoles la espalda.

Hasta ya se ven comentarios de que Felipe está manipulado por el gobierno socialcomunista bolivariano que tenemos xD xD xD xD
1 K 19
#3 esbrutafio
Los discursos del rey los escribe el gobierno. Con la excepción del de navidad. Felipe VI solo ha sido portavoz del gobierno.
0 K 14
SMaSeR #6 SMaSeR *
#3 Eso no es así. TODOS los escribe la casa real y son aprobados por el gobierno, incluido el de navidad xD.

cadenaser.com/nacional/2025/09/25/que-hay-detras-de-los-discursos-del-
0 K 8

menéame