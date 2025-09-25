La extrema derecha carga contra Felipe VI tras su discurso en la ONU en línea con Sánchez: "Trampa"

el líder ultraderechista de Se Acabó la Fiesta (SALF) quien, tras el discurso del rey, compartió la foto junto a Sánchez en la ONU a modo de rechazo: “Ambos han mantenido encuentros privados y momentos de relajación y risas tras el discurso en donde el rey ha apoyado la política internacional de Sánchez” Hermann Tertsch se postularon sobre los mismos términos: “El rey ha leído en Nueva York un panfleto socialista globalista y totalitario que le ha colocado el felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona.
| etiquetas: ultraderecha , monarquía , felipe vi , gaza , israel , genocidio
"Dónde no hay mata, no hay patata". La estupidez nunca debería tomar el timón de ningún gobierno.
Por seguir con cosas intrascendentes...
Hasta ya se ven comentarios de que Felipe está manipulado por el gobierno socialcomunista bolivariano que tenemos
cadenaser.com/nacional/2025/09/25/que-hay-detras-de-los-discursos-del-