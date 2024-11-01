La extraordinaria vida de Richard Burton, el explorador inglés que hablaba 26 lenguas y logró infiltrarse en La Meca, ciudad prohibida para los no musulmanes

Hay biografías que parecen no caber en una sola vida. La del explorador, espía, diplomático, militar, traductor e investigador antropológico británico Richard Burton da la impresión de estirarse más allá del espacio y el tiempo para intentar albergar todas las hazañas y controversias de sus 79 años de vida. El aventurero más extravagante de la época dorada de la exploración victoriana hablaba 26 idiomas -40 contando los dialectos que también dominaba-, se infiltró tanto en La Meca como en burdeles masculinos de Karachi, buscó las fuentes.