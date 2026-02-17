edición general
El extraño caso de los Tesla Model Y que se apagan en marcha con 72 km de autonomía en la reserva

Tesla vuelve a estar en el centro de la polémica, y esta vez no ha sido Elon Musk el protagonista. Esta vez el turno le ha tocado a su modelo de mayores ventas y un pilar fundamental de su economía, el Tesla Model Y. Según informan los medios chinos, un propietario ha denunciado que su coche eléctrico sufrió una pérdida total de potencia cuando todavía marcaba 72 kilómetros de autonomía restante. El incidente tuvo lugar la noche del 7 de febrero de 2026, mientras el conductor circulaba desde Shanghái en dirección a Taizhou.

sorrillo
Hay coches a los que les pasan cosas. Notición.

Ah, no, que es sobre Musk.
Graffin
Hay un coche en todo el mundo con una avería (dos si sumamos la historia del modelo 3 que cuentan) y hacemos un artículo sobre ello.
Idos a la mierda, hombre.
UsuarioXY
A mí el otro día mi diesel cuando había -3 grados le costó un poco arrancar, a ver si algún periodista se pone en contacto conmigo para redactar la noticia.
