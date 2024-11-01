La extraña alianza del castigo: cuando la cárcel sustituye a la multa

La nueva letra del Código Penal es severa. A partir de ahora, la acumulación de tres delitos leves —hurtos menores de 400 euros— dejará de saldarse con una simple multa para castigarse con penas de prisión de seis meses a tres años. Además, la norma introduce herramientas inéditas: el robo de móviles se agrava por vulnerar la “intimidad digital”, los jueces podrán dictar órdenes de alejamiento de lugares concretos y se penaliza con hasta cinco años el “petaqueo” o transporte de combustible para narcolanchas.
Luego, los que critican que un chaval que ha robado en el supermercado ha cometido un delito horrendo se queja de que un violador tarde una década en ser juzgado...
1.- Dotando al sistema judicial de las fondos y recursos.
2.- Modernizando y digitalizando el sistema judicial por Ley.
Me parece bien que un tipo que roba unos cuantos móviles en el metro TODOS los días lo metan en el trullo. No acepto esa forma de ganarse la vida por muy pobre que seas. Vende droga, mina bitcoins pinchando la luz o roba bancos. Deja a la gente normal y corriente tranquila.
Eso que dices es absrurdo, si alguien robase TODOS los días, al final se pasa algún día, hace daño a alquien y entonces es un delito, luego sería juzgado, sin necesidad de que sean 3 veces o 4, eso que estás diciendo ya lo hace la ley.
Porque esta ley no está diseñada para solucionar ningún problema, esos problemas que vosotros argumentáis ya son juzgables con la legislación actual, eso solo está diseñada para castigar al roba gallinas y así saturar aún más la justicia.
Pero 5 latigazos por falta, arreglaban muchas cosas.