edición general
6 meneos
25 clics
La extraña alianza del castigo: cuando la cárcel sustituye a la multa

La extraña alianza del castigo: cuando la cárcel sustituye a la multa

La nueva letra del Código Penal es severa. A partir de ahora, la acumulación de tres delitos leves —hurtos menores de 400 euros— dejará de saldarse con una simple multa para castigarse con penas de prisión de seis meses a tres años. Además, la norma introduce herramientas inéditas: el robo de móviles se agrava por vulnerar la “intimidad digital”, los jueces podrán dictar órdenes de alejamiento de lugares concretos y se penaliza con hasta cinco años el “petaqueo” o transporte de combustible para narcolanchas.

| etiquetas: cárcel , castigo , multa
5 1 0 K 61 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
WcPC #1 WcPC
Tenemos un sistema judicial saturado y ahora vamos a saturarlo aún más para meter en la cárcel a gente que no comete delitos sino infracciones...
Luego, los que critican que un chaval que ha robado en el supermercado ha cometido un delito horrendo se queja de que un violador tarde una década en ser juzgado...
1 K 31
#2 guillersk
#1 pues que no cometa infracciones


Joder con meneame, siempre defendiendo delincuentes
0 K 11
WcPC #3 WcPC *
#2 Lee lo que he escrito, a ver si lo entiendes y todo...
Que al parecer te cuesta un pelín..
Algunos en menéame os vendría bien unas clases de comprensión lectora.
0 K 12
#4 malarte
#2 No va por ahí, va de que a Montoro, que ha jodido el bolsillo a millones de personas, tardarán años en juzgarle, entrará en el Juzgado, saludará sonriente a su compañero de pádel y se irá a su casa mientras un robagallinas, (que si, que puede ser un cabronazo), va a probar las bondades del sistema por tres pequeños hurtos.
3 K 25
WcPC #5 WcPC
#4 Muchas gracias, por la nula capacidad de entender mi comentario inicial no creo que tu explicación, aún más clara y concisa, sea de mucha utilidad, pero gracias.
1 K 15
security_incident #6 security_incident
#1 Se soluciona de dos maneras:

1.- Dotando al sistema judicial de las fondos y recursos.

2.- Modernizando y digitalizando el sistema judicial por Ley.

Me parece bien que un tipo que roba unos cuantos móviles en el metro TODOS los días lo metan en el trullo. No acepto esa forma de ganarse la vida por muy pobre que seas. Vende droga, mina bitcoins pinchando la luz o roba bancos. Deja a la gente normal y corriente tranquila.
3 K 41
WcPC #7 WcPC *
#6 A ver si lo pillas, eso no se va a hacer nada de lo que dices que se debería, porque no se ha hecho antes ni existe plan alguno para hacerlo, pero lo que si se ha hecho es saturar aún más el sistema de justicia...
Por otro lado:
Eso que dices es absrurdo, si alguien robase TODOS los días, al final se pasa algún día, hace daño a alquien y entonces es un delito, luego sería juzgado, sin necesidad de que sean 3 veces o 4, eso que estás diciendo ya lo hace la ley.

Porque esta ley no está diseñada para solucionar ningún problema, esos problemas que vosotros argumentáis ya son juzgables con la legislación actual, eso solo está diseñada para castigar al roba gallinas y así saturar aún más la justicia.
0 K 12
Feindesland #8 Feindesland
Para estas cosas se inventaron en otros tiempos los cástigos corporales. Es rápido, barato y disuasorio, pero hoy en día está mal visto.

Pero 5 latigazos por falta, arreglaban muchas cosas.

:-D
0 K 15

menéame