edición general
7 meneos
7 clics
La extorsión de las multinacionales farmacéuticas a los estados con los pacientes como rehenes

La extorsión de las multinacionales farmacéuticas a los estados con los pacientes como rehenes  

Uno de los ejemplos más llamativamente criminales de ese neoliberalismo atroz que domina el mundo y que pone precio a todas las cosas por más esenciales que estas sean, es la comercialización de los medicamentos, en donde de manera habitual las multinacionales farmacéuticas extorsionan a los paises en lo que únicamente puede ser considerado una subasta o una partida de póker en donde las apuestas se pagan muchas veces con la vida de los enfermos.

| etiquetas: farmaceuticas , empresas , capitalismo , salud
6 1 0 K 77 politica
2 comentarios
6 1 0 K 77 politica
nopolar #1 nopolar
Como se pongan mu tontos se pueden abolir patentes por interés general.
0 K 9
Falk #2 Falk
#1 sería lo lógico en cosas de primera necesidad y q se aprovechan en más de una ocasión de estudios de entidades públicas
0 K 7

menéame