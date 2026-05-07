La extorsión de las multinacionales farmacéuticas a los estados con los pacientes como rehenes  

Uno de los ejemplos más llamativamente criminales de ese neoliberalismo atroz que domina el mundo y que pone precio a todas las cosas por más esenciales que estas sean, es la comercialización de los medicamentos, en donde de manera habitual las multinacionales farmacéuticas extorsionan a los paises en lo que únicamente puede ser considerado una subasta o una partida de póker en donde las apuestas se pagan muchas veces con la vida de los enfermos.