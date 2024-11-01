edición general
Exteriores: Ninguna de las acciones de Ucrania está dirigida contra Kazajstán ni contra terceros

“Ucrania ha tenido en cuenta las preocupaciones de la República de Kazajstán en relación con la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio. Subrayamos que ninguna acción de la parte ucraniana está dirigida contra la República de Kazajstán u otros terceros: todos los esfuerzos de Ucrania están dirigidos a repeler la agresión rusa a gran escala en el marco del ejercicio del derecho a la legítima defensa garantizado por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", señala el comunicado.

Atacar una infrastructura necesaria para ser rentable economicamente es atacar a terceros.
Vaya por delante que un país atacado tiene derecho a defenderse cómo mejor pueda, que esto muchas veces es golpeando la economía de tu enemigo. Que entiendo que esa maldita invasión está siendo una picadora de carne joven que es harto difícil de asimilar.
Pero, cómo otras cosas que no se ven en una guerra invasión, el problema ambiental que se está generando es una barrabasada. Bien mirado, más en Ucrania que en Rusia.
Vamos que seguimos para el bingo de transformar nuestra bonita pelota en un erial.
Espero que está matanza de jóvenes hecha por viejos de mierda, acabe pronto.
