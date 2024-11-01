Exteriores: Ninguna de las acciones de Ucrania está dirigida contra Kazajstán ni contra terceros

“Ucrania ha tenido en cuenta las preocupaciones de la República de Kazajstán en relación con la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio. Subrayamos que ninguna acción de la parte ucraniana está dirigida contra la República de Kazajstán u otros terceros: todos los esfuerzos de Ucrania están dirigidos a repeler la agresión rusa a gran escala en el marco del ejercicio del derecho a la legítima defensa garantizado por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", señala el comunicado.