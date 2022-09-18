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Extender Almaraz es frenar las renovables: Por qué debemos mantener el cierre de las nucleares
Alargar la vida de las centrales nucleares afectará negativamente a la transición energética
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etiquetas
:
almaraz
,
renovables
,
nucleares
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actualidad
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actualidad
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relacionadas
#2
Pacman
Totalmente equivocado
Y más si aplicamos eso de "transición energética", recordemos hace un añito
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#10
Trigonometrico
#2
www.meneame.net/story/renovables-comienzan-controlar-tension-red-elect
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#17
Pacman
#10
tarde y mal
Ahora mismo estamos pagando una pasta en gas para controlar el sistema
www.eleconomista.es/energia/noticias/13826914/03/26/el-coste-del-apago
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K
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#19
Trigonometrico
#17
Alguien metió la pata, la culpa no fue de las renovables.
0
K
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#11
Trigonometrico
#2
Y recordemos también hace unos añitos a Chernobyl y a Fukushima.
Además de esto:
www.meneame.net/story/marruecos-apuesta-decididamente-centrales-nuclea
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#16
Pacman
#11
exon valdez, plomo de la gasolina, prestige...
Jugamos?
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#18
Trigonometrico
#16
TE quedas corto. Hay muchos más desastres ecológicos que los que tú comentas por vertidos de petróleo y por contaminación de combustibles fósiles. Pero eso no quita importancia al gran riesgo que supuso Chernobyl y Fukushima.
Pero da igual, es un falso dilema.
Ni fósiles ni nucleares, lo que necesitamos son renovables.
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#3
javi618
Artículo patrocinado por eléctricas, petroleras y gasistas. La nuclear es la energía más limpia que hay, y con mayor tasa de retorno energético después de las energías fósiles. Es la única alternativa viable al modelo actual, pero a los lobbies de la energía no les interesa impulsarla.
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#4
diablos_maiq
#3
¿Tú te lees?
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#5
Toponotomalasuerte
*
#3
reciclate. Es la única "limpia" que puede mantener la dependencia energética de terceros países. Por eso esa ansia en promoverla. Eso y que tardas 20 años en poner una en producción( ahí nos partimos el ojete de tu retorno si quieres). Y durante esos 20 años las grandes energéticas de fosiles siguen facturando.
Y para conseguirlo, solo hay que lavar el cerebro a cuatro subnormales. Hay renovables de sobra y la tecnología para aprovecharlas está de sobra madura.
De hecho, las…
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#7
javi618
#5
Antes de llamar subnormales a los que están mejor informados que tú deberías revisar tus fuentes:
www.rtve.es/noticias/20220918/nucleares-no-tardan-15-anos-operar-exage
¿Cuánto se tarda en construir una central nuclear?
La Asociación Mundial Nuclear (WNA por sus siglas en inglés) publica en su informe de rendimiento de 2022 un gráfico con datos del IAEA (organismo de las Naciones Unidas) que muestra la mediana del tiempo de construcción en 2021 de los reactores…
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#9
Toponotomalasuerte
*
#7
jajajajsjsjsjs está bien que me refieras opiniones. El problema es que si estoy informado.
Las ultimas de Francis 18 años y prorrogadas.
La central china de shidaowan 1 de 2023 que es la última de la que tengo referencia se proyectó en 2012 y se inauguró en 2023... China, 11 años.
De todas formas te compro los 7 años si quieres.... Siete años de seguir facturando imaz por el retraso, vulnerabilidades de seguridad como se ve en las recientes guerras :pones algo peor que una bomba nuclear…
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#12
javi618
#9
Creo que el debate no es solar vs nuclear, ya que las dos son energías "limpias" y sin duda superiores a las energías fósiles, y las dos deben ser apoyadas al ser complementarias. Y el día que con la solar lo tengamos todo cubierto, que se elimine la nuclear, pero ahora mismo la solar produce de manera intermitente y sin almacenamiento masivo (que además es carísimo y limitado), con lo que seguimos necesitando una generación fiable y estable, y eso es la nuclear te guste o no.
Lo…
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#13
reivaj01
#12
Pues si te parece limpia, mete un depósito de residuos debajo de tu casa. No te costará mucho convencer a tus vecinos y os darán mucha pasta por ello.
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#14
javi618
#13
Una simple consulta en google o tu IA de confianza te sacará de tu error. Prueba, no es tan difícil.
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#15
Toponotomalasuerte
#12
menuda sarta de tonterías manipuladas, no te ofendas.
Dependes de china para las placas y para los componentes de construir la nuclear, que son más y más caros. Primera mierda que sueltas.
Luego lo del almacenamiento, segunda mentira. Que no se haga no significa que no haya tecnología para hacerlos de sobra, y es menos costoso que el almacenamiento de residuos... Que a ver qué hacemos con el cabril, te suena de algo???.
En eléctricas: Tienes almacenamiento mecánico y químico, con sodio,…
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#1
Asimismov
*
Se puede decir más alto, pero no más claro. Mis dieses
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#8
Supercinexin
*
Edito: he movido el comentario a un artículo:
www.meneame.net/story/absurdez-debate-nuclear
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#6
El_dinero_no_es_de_nadie
Ni se plantean cerrar primero los ciclos combinado de gas e instalar más almacenamiento.
Noticia patrocinada por el lobby que quiere cobrar su energía a precio de gas.
Lo suyo es plantear todas las oposiciones posibles, no excluir directamente la que te jode el negocio de cobrar precios altos
1
K
22
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19
comentarios)
menéame
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/
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/ licencias:
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,
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Y más si aplicamos eso de "transición energética", recordemos hace un añito
Ahora mismo estamos pagando una pasta en gas para controlar el sistema
www.eleconomista.es/energia/noticias/13826914/03/26/el-coste-del-apago
Además de esto:
www.meneame.net/story/marruecos-apuesta-decididamente-centrales-nuclea
Jugamos?
Pero da igual, es un falso dilema.
Ni fósiles ni nucleares, lo que necesitamos son renovables.
Y para conseguirlo, solo hay que lavar el cerebro a cuatro subnormales. Hay renovables de sobra y la tecnología para aprovecharlas está de sobra madura.
De hecho, las… » ver todo el comentario
www.rtve.es/noticias/20220918/nucleares-no-tardan-15-anos-operar-exage
¿Cuánto se tarda en construir una central nuclear?
La Asociación Mundial Nuclear (WNA por sus siglas en inglés) publica en su informe de rendimiento de 2022 un gráfico con datos del IAEA (organismo de las Naciones Unidas) que muestra la mediana del tiempo de construcción en 2021 de los reactores… » ver todo el comentario
Las ultimas de Francis 18 años y prorrogadas.
La central china de shidaowan 1 de 2023 que es la última de la que tengo referencia se proyectó en 2012 y se inauguró en 2023... China, 11 años.
De todas formas te compro los 7 años si quieres.... Siete años de seguir facturando imaz por el retraso, vulnerabilidades de seguridad como se ve en las recientes guerras :pones algo peor que una bomba nuclear… » ver todo el comentario
Lo… » ver todo el comentario
Dependes de china para las placas y para los componentes de construir la nuclear, que son más y más caros. Primera mierda que sueltas.
Luego lo del almacenamiento, segunda mentira. Que no se haga no significa que no haya tecnología para hacerlos de sobra, y es menos costoso que el almacenamiento de residuos... Que a ver qué hacemos con el cabril, te suena de algo???.
En eléctricas: Tienes almacenamiento mecánico y químico, con sodio,… » ver todo el comentario
Noticia patrocinada por el lobby que quiere cobrar su energía a precio de gas.
Lo suyo es plantear todas las oposiciones posibles, no excluir directamente la que te jode el negocio de cobrar precios altos