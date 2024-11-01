edición general
España se sube al podio ferroviario mundial: cuatro empresas entre los gigantes globales, según Forbes

Según Forbes, la inversión global en infraestructura ferroviaria supera los 300.000 millones de euros al año, impulsada por la necesidad de descarbonizar la economía, mejorar la movilidad urbana y reforzar los corredores comerciales internacionales. España es el país con mayor representación europea en este ranking, con cuatro compañías dentro de los 12 principales constructores ferroviarios del mundo, lo que evidencia una competitividad poco habitual en el sector global. Las cuatro empresas son: ACS Group / Dragados, Ferrovial, Acciona y Azvi.

2 comentarios
Free_palestine #2 Free_palestine *
Viendo a las empresas que han subido al podio ferroviario, también pueden subir al podio de la corrupción porque con su historial :troll:
Asimismov #1 Asimismov
Será el podio de la cantidad, porque en calidad dejan mucho que desear.

Verdad Adamuz, Gelida, Chamartín, metroMadrid, Torrejón, ...?
