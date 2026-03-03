edición general
3 meneos
15 clics

El Hospital Virgen del Rocío es el 176° mejor hospital del mundo

El Hospital Universitario Virgen del Rocío se convierte en el gran referente andaluz al ser el único hospital público de Sevilla entre los 250 mejores del mundo, ocupando el puesto 176. “El Hospital Virgen del Rocío es un privilegio que celebrar cada día”, afirma la directora Nieves Romero, que destaca “la enorme complejidad de esta institución, un orgullo para todo el país”. El hospital es “el tercer centro de España reconocido por sus especialidades de altísima complejidad”, capaz de atender a pacientes que requieren cuidados muy precisos.

| etiquetas: virgen , rocio , hospital , ranking
2 1 1 K 29 actualidad
4 comentarios
2 1 1 K 29 actualidad
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Habiendo 9 Hospitales españoles que le ganan en el ranking nacional, es de suponer que también lo superan en el internacional.
Con esto quiero decir que esta noticia tiene un marcado carácter local sevillano/andaluz que pierde relevancia y trascendencia fuera de ese marco.
PD:
rankings.newsweek.com/worlds-best-hospitals-2026
2 K 35
#3 Borgiano
#1 Sí, claro, es una noticia de SER Sevilla. Supongo que en SER Madrid habrán dicho que hay 3 hospitales madrileños entre los 100 mejores del mundo.
1 K 20
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
#3 Pues pasar de madriléame a sevilléame tampoco lo veo.
Si estuviese en un sub...
0 K 11
pepel #2 pepel
El primero debe ser el de Castilla y León. Pobre Presidente del Gobierno de Castilla y León (PP).
0 K 20

menéame