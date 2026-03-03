El Hospital Virgen del Rocío es el 176° mejor hospital del mundo

El Hospital Universitario Virgen del Rocío se convierte en el gran referente andaluz al ser el único hospital público de Sevilla entre los 250 mejores del mundo, ocupando el puesto 176. “El Hospital Virgen del Rocío es un privilegio que celebrar cada día”, afirma la directora Nieves Romero, que destaca “la enorme complejidad de esta institución, un orgullo para todo el país”. El hospital es “el tercer centro de España reconocido por sus especialidades de altísima complejidad”, capaz de atender a pacientes que requieren cuidados muy precisos.