Explota una estufa en un piso patera en Valencia: joven herido crítico en el incendio

El denso humo que salía del primer piso ha obligado a la Policía Nacional y Local a desalojar el edificio de forma preventiva.

