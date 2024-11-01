Exploradores desaparecidos en América: el misterio de los conquistadores que nunca regresaron

En el siglo XVI, el "Nuevo Mundo" era un mapa en blanco donde lo real y lo imaginario se fundían, y donde el costo de la ambición solía pagarse con la desaparición absoluta. Mientras que nombres como Cortés o Pizarro llenan los libros de texto, miles de otros —desde nobles capitanes hasta esclavos africanos y humildes marineros— se desvanecieron en la espesura de la selva, en el vientre del Atlántico o en los desiertos del norte, dejando tras de sí solo el silencio y leyendas que aún hoy desafían a la historiografía.