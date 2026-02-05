(Análisis) Expira el tratado START: comienza un vacío nuclear sin precedentes desde la Guerra Fría

Este jueves expira el último acuerdo que, durante más de cincuenta años, ha contenido el equilibrio nuclear entre las grandes potencias. Porque salvo giro de última hora, el tratado New START no se prorrogará y desde esta medianoche ya no está en vigor para Estados Unidos y Rusia que, por primera vez desde 1972, no tienen ya ninguna obligación legal que limite sus arsenales armamentísticos.