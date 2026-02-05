edición general
(Análisis) Expira el tratado START: comienza un vacío nuclear sin precedentes desde la Guerra Fría

Este jueves expira el último acuerdo que, durante más de cincuenta años, ha contenido el equilibrio nuclear entre las grandes potencias. Porque salvo giro de última hora, el tratado New START no se prorrogará y desde esta medianoche ya no está en vigor para Estados Unidos y Rusia que, por primera vez desde 1972, no tienen ya ninguna obligación legal que limite sus arsenales armamentísticos.

3 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Sirve de muchísimo fijaros en Israel, a pies juntillas lo cumple...
Ed_Hunter #3 Ed_Hunter
#1 Israel no forma parte del tratado, ya que originalmente era un tratado entre USA y la URSS, actualmente USA y Rusia.
Mister_T #2 Mister_T
Sí, todos nos creemos que ambos países cumplen ese tratado y que no tienen ningún arsenal secreto o armas nucleares que "no consten" pero puedan tener montadas y operativas en una semana.
¡Nos creemos todo lo que nos digan!
