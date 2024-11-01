Expertos de la ONU alertan que los papeles de Epstein podrían revelar posibles "crímenes de lesa humanidad"

Legalmente, estos archivos, que relatan atrocidades contra personas, especialmente menores de edad, podrían incurrir en delitos penados. Los papeles sobre el pederasta Jeffrey Epstein continúan sacudiendo el escenario mundial, especialmente en Estados Unidos ante la cantidad de celebridades y altos cargos conocidos que resuenan en estos archivos. El calado internacional de estos ha declinado en Naciones Unidas, donde un grupo de expertos ha reiterado que, legalmente, podrían ser considerados como “crímenes de lesa humanidad”.