Los expertos lo confirman: 2025 es el año que más superficie ha ardido en España por los grandes incendios forestales

El verano de 2025 deja una cifra devastadora: cada Gran Incendio Forestal (GIF) calcinó de media 4.600 hectáreas, casi el doble que en la última década (2.500 ha), según expertos de Educación Forestal. Hasta ahora la media histórica entre 1965 y 2024 era de 1.540 hectáreas por GIF y hoy se ha multiplicado por 3. El epicentro está entre León y Zamora: incendio ha recorrido más de 100 km y destruyó 30.000 hectáreas. En Zamora, el incendio de Molezuelas de la Carballeda se perfila ya como el más grande jamás registrado en España, con 37.000 ha.
| etiquetas: 2025 , españa , fuego , incendio forestal , gif , león , cáceres , orense , zamora
Lo bueno es que el próximo año habrá menos incendios, los cortafuegos ya están bien negros este año.
Pero en qué puñetera cabeza cabe que si no apagas el monte vas a controlar el puñetero incendio?
Los responsables de estas órdenes deberían ser usados como pala apagafuegos... Otros "protocolos de la vergüenza" más...
Y la muppes del PP en la tele hablando de fake pacto de estado del Perro, cortinas de humo y la madre que la pari...
Tu, votante del PP o VOX, tienes más culpa que los pirómanos de todo ... asúmelo de una vez.
Bienvenidos
Son como aquí, grandes gestores.
Y eso que no tienen 17 reinos de Taifas.
Es su deber y han estado a por uvas todo este tiempo, asi que de éstos barros, éstos lodos