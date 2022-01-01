edición general
Los expertos lo confirman: 2025 es el año que más superficie ha ardido en España por los grandes incendios forestales

El verano de 2025 deja una cifra devastadora: cada Gran Incendio Forestal (GIF) calcinó de media 4.600 hectáreas, casi el doble que en la última década (2.500 ha), según expertos de Educación Forestal. Hasta ahora la media histórica entre 1965 y 2024 era de 1.540 hectáreas por GIF y hoy se ha multiplicado por 3. El epicentro está entre León y Zamora: incendio ha recorrido más de 100 km y destruyó 30.000 hectáreas. En Zamora, el incendio de Molezuelas de la Carballeda se perfila ya como el más grande jamás registrado en España, con 37.000 ha.

sotillo #1 sotillo
El pp está quemando España por que luego ellos la salvaran, ya tienen a Montoro operativo y Mazon está haciendo el gabinete de reconstrucción nazional
thoro #3 thoro
#1 el PP que gobierna España? O el de Europa?
thoro #2 thoro
Aún no ha terminado el mes.

Lo bueno es que el próximo año habrá menos incendios, los cortafuegos ya están bien negros este año.
#10 PerritaPiloto
#2 Que los incendios de Tarragona cruzaron el Ebro, y mejor cortafuegos no vas a encontrar.
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
En CyL dieron la orden a los bomberos que sólo actuasen en prevenir que no se quemasen los pueblos cuando ya estaba sobre Felechares...

Pero en qué puñetera cabeza cabe que si no apagas el monte vas a controlar el puñetero incendio?

Los responsables de estas órdenes deberían ser usados como pala apagafuegos... Otros "protocolos de la vergüenza" más...
oceanon3d #5 oceanon3d *
Y para el año que viene más ...

Y la muppes del PP en la tele hablando de fake pacto de estado del Perro, cortinas de humo y la madre que la pari...

Tu, votante del PP o VOX, tienes más culpa que los pirómanos de todo ... asúmelo de una vez.
NPCmasacrado #6 NPCmasacrado
El modelo mazón llega al resto de España, llevo 9 meses avisando y medio menéame riéndose de mi por llamarlo genocidio

Bienvenidos
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
acojona , Portugal también lleva buena racha  media
Cehona #9 Cehona
#7 Tambien gobiernan allí negacionistas climaticos y anti wokes.
Son como aquí, grandes gestores.
Y eso que no tienen 17 reinos de Taifas.
efectogamonal #8 efectogamonal
Debido a la desastrosa gestión por parte de los dirigentes de la gran mayoría de CCAA del país, que no ha cumplido con su trabajo en competencia en prevención, gestión forestal y extinción de incendios, cuyas funciones recaen sobre cada comunidad autónoma según la Ley De Montes RDL 15/2022 y artículo 148 de la Constitución.

Es su deber y han estado a por uvas todo este tiempo, asi que de éstos barros, éstos lodos {0x1f525}
