Los expertos lo confirman: 2025 es el año que más superficie ha ardido en España por los grandes incendios forestales

El verano de 2025 deja una cifra devastadora: cada Gran Incendio Forestal (GIF) calcinó de media 4.600 hectáreas, casi el doble que en la última década (2.500 ha), según expertos de Educación Forestal. Hasta ahora la media histórica entre 1965 y 2024 era de 1.540 hectáreas por GIF y hoy se ha multiplicado por 3. El epicentro está entre León y Zamora: incendio ha recorrido más de 100 km y destruyó 30.000 hectáreas. En Zamora, el incendio de Molezuelas de la Carballeda se perfila ya como el más grande jamás registrado en España, con 37.000 ha.