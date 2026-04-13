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La expareja de Koldo asegura que el PSOE solo abonaba gastos previa entrega de los tíckets: “Ferraz era muy rígido”

La expareja de Koldo asegura que el PSOE solo abonaba gastos previa entrega de los tíckets: “Ferraz era muy rígido”

El Tribunal Supremo ha retomado este lunes el juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Patricia Uriz, expareja de Koldo, ha afirmado que el dinero que el PSOE solo reembolsaba, siempre en efectivo, los gastos de Ábalos, que ellos gestionaban, a cambio de ticket: “Koldo una vez perdió un ticket y se quedó sin cobrarlo,Ferraz era muy rígido”. También ha asegurado que “no reconoce” los mensajes intervenidos entre ella y Koldo en los que se habla de “chistorras”, “sol

| etiquetas: actualidad , juicio , ábalos , koldo , aldama
11 4 0 K 141 Tribunales
4 comentarios
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
solo abonaba gastos previa entrega de los tíckets:

Joder, como en todas las empresas serias.
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Kantinero #3 Kantinero
Mañana abre portada en OK diario ABC y Pablovacomounamoto
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PaulDurden #1 PaulDurden
Esto puede molestar a algunos...
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#2 PerritaPiloto
Y yo me lo creo. Porque si no va cualquiera a estafar dinero. Lanenlres que me tiene en nómina no me paga más dietas si no las justificó y no saben que las voy a tener.

El problema es que los jefes supremos puede autorizarse a si mismos o a un tercero y el cajero se lo paga igualmente. No sabe si es mucho o poco y si tiene o no sentido.

Lo mismo pasa con las auditorías de cuentas. Cotejar facturas con movimientos en cuenta para pagar esas facturas nunca va a detectar anomalías.
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menéame