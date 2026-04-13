La expareja de Koldo asegura que el PSOE solo abonaba gastos previa entrega de los tíckets: “Ferraz era muy rígido”

El Tribunal Supremo ha retomado este lunes el juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Patricia Uriz, expareja de Koldo, ha afirmado que el dinero que el PSOE solo reembolsaba, siempre en efectivo, los gastos de Ábalos, que ellos gestionaban, a cambio de ticket: “Koldo una vez perdió un ticket y se quedó sin cobrarlo,Ferraz era muy rígido”. También ha asegurado que “no reconoce” los mensajes intervenidos entre ella y Koldo en los que se habla de “chistorras”, “sol