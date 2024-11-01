La expansión del 'coliving' en Barcelona empuja a vecinos al desahucio: "Mi vida y mi casa no son el juego del Monopoly"

La compra por fondos de inversión de edificios completos para reconvertirlos en ‘colivings’ se repite en distintos puntos de Barcelona y presiona a los inquilinos tradicionales para que abandonen sus viviendas. Los pisos enteros se dividen en varias habitaciones que se alquilan individualmente por precios muy superiores al alquiler tradicional, hasta 1.000 o incluso 1.500 euros por habitación. En algunos casos, considerar vivienda habitaciones sin baño o cocina propios "podría suponer la legalización del sinhogarismo oculto".
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La democracia funciona.
Además, os envío esta como otro ejemplo más del tipo de noticias que no deberíamos enviar a Menéame, pues deberíamos considerarla como aporofóbica, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, dado que al implicar indirectamente que la pobreza o la… » ver todo el comentario