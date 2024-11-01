edición general
8 meneos
18 clics
La expansión del 'coliving' en Barcelona empuja a vecinos al desahucio: "Mi vida y mi casa no son el juego del Monopoly"

La expansión del 'coliving' en Barcelona empuja a vecinos al desahucio: "Mi vida y mi casa no son el juego del Monopoly"

La compra por fondos de inversión de edificios completos para reconvertirlos en ‘colivings’ se repite en distintos puntos de Barcelona y presiona a los inquilinos tradicionales para que abandonen sus viviendas. Los pisos enteros se dividen en varias habitaciones que se alquilan individualmente por precios muy superiores al alquiler tradicional, hasta 1.000 o incluso 1.500 euros por habitación. En algunos casos, considerar vivienda habitaciones sin baño o cocina propios "podría suponer la legalización del sinhogarismo oculto".

| etiquetas: reino de españa , capitalismo , monarquía , precariedad , pobreza
7 1 0 K 71 actualidad
11 comentarios
7 1 0 K 71 actualidad
Comentarios destacados:    
manuelpepito #2 manuelpepito
Colivings. Tiene cojones el nombre de mierda para esconder la palabra pobreza
4 K 58
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#2 No seas cohater.
0 K 15
#11 chavi
#2 Que la gente trague esos palabros para que "suene normal" tiene cojones
0 K 12
#7 UNX
Convertir casas en infraviviendas debería estar prohibido.
1 K 24
sleep_timer #5 sleep_timer
La gente vota partidos que defienden el capitalismo por encima de todo, pues tiene capitalismo por encima de todo.
La democracia funciona.
1 K 23
#3 Kuruñes3.0
No es tu casa. Ahí está el asunto.
1 K 20
FunFrock #4 FunFrock
No entiendo como Cataluña, que es la comunidad q gobierna la izquierda, tiene estos problemas...
1 K 14
sleep_timer #6 sleep_timer *
#4 ¿Si? ¿Gobierna Podemos?
0 K 11
#8 Borgiano
#4 La verdad es que es muy raro, porque además en Barcelona capital gobiernan los buenos a todos los niveles, hay-untamiento/Generalitat/Gobierno central, hay que investigar más que seguramente sea culpa de Pagascal o de Fakejoo.
0 K 7
babuino #10 babuino
#4 problemas que como todos sabemos, son exclusivos de comunidades gobernadas por "la izquierda". Eso no ocurriría nunca en comunidades "bien gobernadas". ¿No?
0 K 7
#1 BoosterFelix
La solución es hacer lo mismo que hicieron vuestros padres: tener mas hijos, y votar mas capitalismo, mas monarquía y mas pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.

Además, os envío esta como otro ejemplo más del tipo de noticias que no deberíamos enviar a Menéame, pues deberíamos considerarla como aporofóbica, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, dado que al implicar indirectamente que la pobreza o la…   » ver todo el comentario
0 K 10

menéame