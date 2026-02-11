edición general
El exmarido de Maribel Vilaplana, tras destaparse el último bulo con Mazón: «Alguien se ha metido en un buen lío»

El también periodista ha vuelto a comentar en redes sociales las novedades judiciales por la dana. «Vaya! Ni a las 20:00h, ni «acompañado en coche», ni 'plausible'», escribía Xavi Carrau sin ninguna referencia a una noticia, pero en clara relación con la última novedad de la instrucción. Éste sólo era el principio. Tras ello el periodista valenciano compartía la captura de pantalla de la noticia publicada por Levante-EMV titulada 'Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau'

#2 Juantxi
Según ese tipo hay bulos de la izquierda. Por experiencia los bulos sólo circulan y crean en la derecha. La izquierda no tiene una cobertura mediática suficiente
#3 VFR
#2 xD xD xD
#4 Albarkas
:popcorn:
