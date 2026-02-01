·
3
meneos
37
clics
¿Por qué existe la percepción de que viven mejor los jubilados que los jóvenes?
No se trata de un conflicto entre generaciones, entre jóvenes y mayores, sino de un desequilibrio económico estructural
|
etiquetas
:
economia
,
empleo
,
jovenes
,
pensiones
3
0
4
K
-11
actualidad
8 comentarios
3
0
4
K
-11
actualidad
relacionadas
#3
NPCMeneaMePersigue
*
Mientras los guiris nos suben los precios señalan a los arabes y latinoamericanos
Mientras la élite capitalista viola, secuestra, se come niños decían que eran los comunistas los que se comerían los niños
Mientras las empresas han multiplicado x6 sus beneficios en 30 años los salarios reales (descontando la inflación) crecieron un 2'7% en el mismo tiempo, pero señalan a los jubilados
Es siempre señalar a otro para despistar, cada señalamiento es una confesión
9
K
74
#4
nopolar
Porque con cada nueva reforma no paran de empeorar las condiciones laborales y de jubilación y, de momento, por suerte, no pueden hacerlo de forma retroactiva. La gente en vez de reclamar lo que les han quitado quieren que también se lo quiten a los demás (a los demás curritos, claro, a los ricos no se les puede tocar).
6
K
63
#5
Pepepaco
Para mí la clave del artículo está en esta frase:
«no es que los jubilados vivan mejor: es que los jóvenes viven peor.»
Aunque la «moda» va al revés de lo necesario es mejorar las condiciones del mercado laboral, no de putear a los jubilados.
Pero hoy en día eso es parecido a clamar en el desierto.
5
K
61
#2
YSiguesLeyendo
que nos pongamos gafas, que es que no percibimos bien, pues valeee!
2
K
27
#1
YSiguesLeyendo
Cuando trabajar no basta: vivienda cara, poco ahorro y políticas que priorizan rentas pasadas
1
K
19
#7
Kuruñes3.0
La percepción dice
Salvando la lógica de la salud, no es una impresión.
1
K
14
#8
thoro
*
El Jubilado que tiene casa propia no debe asumir un Alquiler de 700€ y el que vive de Alquiler, a su edad, puede irse de las zonas tensionadas y buscarse Alquileres normales de 300~350€ si se ve apurado.
0
K
9
#6
DayOfTheTentacle
Falta de objetivos realistas.
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
