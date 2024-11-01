Existe "otra" Internet (y es maravillosamente simple). [ENG]  

Hoy en día, la red Gopher, a menudo llamada espacio Gopher, es un ecosistema dinámico, aunque especializado . Se ha convertido en el refugio ideal para el movimiento del minimalismo digital en una web moderna dominada por algoritmos, publicidad invasiva, seguimiento de la privacidad, banners de cookies y páginas que pesan decenas de megabytes, Gopher ofrece una experiencia radicalmente diferente . Información presentada de forma clara y sin distracciones. Los motores de búsqueda como Veronica, Very Easy, Rodenoriented Netwide Index,