Existe "otra" Internet (y es maravillosamente simple). [ENG]

Hoy en día, la red Gopher, a menudo llamada espacio Gopher, es un ecosistema dinámico, aunque especializado . Se ha convertido en el refugio ideal para el movimiento del minimalismo digital en una web moderna dominada por algoritmos, publicidad invasiva, seguimiento de la privacidad, banners de cookies y páginas que pesan decenas de megabytes, Gopher ofrece una experiencia radicalmente diferente . Información presentada de forma clara y sin distracciones. Los motores de búsqueda como Veronica, Very Easy, Rodenoriented Netwide Index,

Es una invitación a bajar el ritmo, a leer en profundidad, a dar prioridad al contenido sobre el formato. Estudiar Gopher hoy no es un ejercicio de nostalgia. Es un acto crucial. Nos obliga a afrontar la pregunta: ¿qué hemos sacrificado en la carrera hacia una web cada vez más rica en medios e interactividad? ¿Hemos sacrificado la legibilidad, la velocidad, la privacidad, el simple placer de encontrar una información sin ser acosados por docenas de estímulos que compiten entre sí? Gopher

Hay un sucesor activo de Gopher, se llama Gemini
Prefiero la darkweb
eso tiene más años que un bosque
