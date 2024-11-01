El exdirector de Antifraude que conspiró con Fernández Díaz, condenado a devolver 82.000 euros por mala gestión

El Tribunal de Cuentas sentencia la “negligencia grave” de Daniel de Alfonso y le obliga a reintegrar los aumentos de salarios que aprobó de forma indebida cuando dirigió la OAC.En la sentencia, el órgano de cuentas considera que el perjuicio causado fue de 138.240,88 euros, pero la responabilidad ha prescrito en parte de los años en los que se hicieron esos cobros irregulares, por lo que la cantidad que tendrá que devolver De Alfonso queda fijada en 82.341,28 euros.