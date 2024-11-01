Una exconsellera del PP acepta una pena mínima por un desfalco millonario tras alegar una "adicción a las compras"

Pilar Bonet, la consellera del PP en Mallorca que dimitió el año pasado a raíz del desfalco de 2,2 millones de euros cuando trabajaba en la filial de handling de una compañía aérea, ha reconocido formalmente los hechos ante la Audiencia Provincial de Balears y ha aceptado una condena de dos años y medio de prisión y el pago de una multa de 1.250 euros por un delito de falsedad documental en concurso con otro de estafa. También deberá indemnizar a la empresa en las cantidades que defraudó de la misma.