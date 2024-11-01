Una exconsellera del PP acepta una pena mínima por un desfalco millonario tras alegar una "adicción a las compras"

Pilar Bonet, la consellera del PP en Mallorca que dimitió el año pasado a raíz del desfalco de 2,2 millones de euros cuando trabajaba en la filial de handling de una compañía aérea, ha reconocido formalmente los hechos ante la Audiencia Provincial de Balears y ha aceptado una condena de dos años y medio de prisión y el pago de una multa de 1.250 euros por un delito de falsedad documental en concurso con otro de estafa. También deberá indemnizar a la empresa en las cantidades que defraudó de la misma.
| etiquetas: pp , partido popular , fraude , estafas , justicia , condena , mallorca
Porque igual no estaría de más mirar las cuentas de los departamentos por los que estuviera...
No era pa drogas era pa Pradas, leñe que ha todo le sacáis punta.
Ale tres padres nuestros y dos ave marias y descansa mujer.
No lo destaca el titular pero la pena parece baja por comprometerse a compensar pérdidas a la compañía, es decir que han llegado a un acuerdo.