Una exconsellera del PP acepta una pena mínima por un desfalco millonario tras alegar una "adicción a las compras"

Pilar Bonet, la consellera del PP en Mallorca que dimitió el año pasado a raíz del desfalco de 2,2 millones de euros cuando trabajaba en la filial de handling de una compañía aérea, ha reconocido formalmente los hechos ante la Audiencia Provincial de Balears y ha aceptado una condena de dos años y medio de prisión y el pago de una multa de 1.250 euros por un delito de falsedad documental en concurso con otro de estafa. También deberá indemnizar a la empresa en las cantidades que defraudó de la misma.

4 comentarios
Gry #3 Gry
¿Tuvo alguna responsabilidad mientras era consellera?

Porque igual no estaría de más mirar las cuentas de los departamentos por los que estuviera...
autonomator #2 autonomator *
Pobresita ladronsita.
No era pa drogas era pa Pradas, leñe que ha todo le sacáis punta.
Ale tres padres nuestros y dos ave marias y descansa mujer.
#4 EISev
Visiblemente afectada, la procesada se ha sentado este jueves en el banquillo para ratificarse en el reconocimiento de los hechos y mostrar su conformidad con la condena. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la propia compañía refleja los numerosos movimientos bancarios que realizó para destinar ingentes cantidades de dinero a cuentas en las que figuraba como titular o autorizada.

No lo destaca el titular pero la pena parece baja por comprometerse a compensar pérdidas a la compañía, es decir que han llegado a un acuerdo.
tricionide #1 tricionide
2,2 millones dan para muchos trapitos
