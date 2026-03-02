Exclusiva: Las instalaciones petroleras de los países de la región no figuran entre los objetivos de Irán (inglés)

Una fuente militar bien informada dijo a Tasnim que las instalaciones petroleras de los países de la región no eran ni son objetivo de los ataques de Irán. La fuente añadió al mismo tiempo que todos los intereses estadounidenses e israelíes en cualquier parte de la región se encuentran entre los objetivos legítimos de Irán y serán objeto de ataques. La declaración de la fuente de Tasnim se produjo después de que un ataque con drones contra la refinería de petróleo Ras Tanura, propiedad de la saudí Aramco, provocara un incendio el lunes, según..