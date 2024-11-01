La exclusión de los solicitantes de apatridia en la regularización: el último golpe del Gobierno a los saharauis

Pese a que los primeros borradores de la norma de la regularización estaban incluídos los solicitantes de apatridia, el texto aprobado por el Gobierno este parte los dejó fuera. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, lo justifica sosteniendo que la población saharaui está “protegida”, pero no es cierto. Tras su llegada a España desde los campamentos de refugiados saharauis, Ezza pensaba que la larga espera podía tener una salida. Después de más de un año atrapada en el proceso de apatridia, creyó que la regularización extraordinaria le abriría un