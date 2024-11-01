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La exclusión de los solicitantes de apatridia en la regularización: el último golpe del Gobierno a los saharauis

La exclusión de los solicitantes de apatridia en la regularización: el último golpe del Gobierno a los saharauis

Pese a que los primeros borradores de la norma de la regularización estaban incluídos los solicitantes de apatridia, el texto aprobado por el Gobierno este parte los dejó fuera. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, lo justifica sosteniendo que la población saharaui está “protegida”, pero no es cierto. Tras su llegada a España desde los campamentos de refugiados saharauis, Ezza pensaba que la larga espera podía tener una salida. Después de más de un año atrapada en el proceso de apatridia, creyó que la regularización extraordinaria le abriría un

| etiquetas: exclusión , regulacion , gobierno , apatridas
9 2 0 K 117 politica
2 comentarios
9 2 0 K 117 politica
#2 Perico12
Que info tendrán del móvil de Pedro para que hagan estas cosas ...
1 K 23
#1 pirat *
Menuda cagada y error estratégico lo de los traidores regres patrioteros e incompresiblemente también los sociatas con el Sáhara.
Cuesta entender lo del servilismo ante la manifiesta hostilidad del hostil vecino de abajo y las veleidades de su sátrapa, supongo que información comprometedora...
Por cosas como esta se dice que el pose nunca decepciona decepcionando.
1 K 21

menéame