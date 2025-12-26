El excedente solar en España da paso a una “temporada de descuentos” para las centrales eléctricas [ENG]

Los promotores de energía solar en España buscan cada vez más deshacerse de proyectos, ya que la caída de los precios mayoristas de la electricidad está reduciendo la rentabilidad. Una combinación de políticas públicas favorables, abundante sol y grandes extensiones de terreno rural poco poblado ha ayudado a que España se convierta en uno de los principales mercados de energías renovables de Europa. Sin embargo, la rápida expansión de la generación solar ha alterado el equilibrio entre oferta y demanda, presionando los ingresos a la baja.