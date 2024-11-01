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Exalcalde de NY Rudy Giuliani se encuentra hospitalizado en estado crítico, dice su portavoz

Exalcalde de NY Rudy Giuliani se encuentra hospitalizado en estado crítico, dice su portavoz

Rudolph Giuliani, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, se encuentra en estado crítico pero estable en un hospital, informó su portavoz el domingo.

| etiquetas: nueva york , giuliani , hospitalizado , alcalde , eeuu
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4 comentarios
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manzitor #1 manzitor
Que deje escrito todo lo que sabe de Trump antes de irse, por favor.
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Milmariposas #3 Milmariposas
#1 Pero no come perro; o eso dicen...
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themarquesito #4 themarquesito
#1 Y que lo deje en manos de un abogado que todavía tenga licencia para ejercer
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taSanás #2 taSanás
Uy, qué perrera más mono
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menéame