El ex príncipe Andrés acusado de atropellar a una joven con su coche y abusar sexualmente de una víctima anónima

La víctima afirmó tener entre seis y ocho años cuando su padre la llevó a las fiestas de Epstein, donde supuestamente fue atropellada por un vehículo conducido por Andrés. Para evitar que el incidente se hiciera público, Andrés supuestamente se negó a llevar a la joven a un hospital para recibir tratamiento. Según se informa, la entonces joven sufrió lesiones permanentes en la cadera. El impacto del coche la desmayó, y supuestamente despertó con Andrés obligándola a morderle