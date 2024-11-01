edición general
El ex príncipe Andrés acusado de atropellar a una joven con su coche y abusar sexualmente de una víctima anónima

El ex príncipe Andrés acusado de atropellar a una joven con su coche y abusar sexualmente de una víctima anónima

La víctima afirmó tener entre seis y ocho años cuando su padre la llevó a las fiestas de Epstein, donde supuestamente fue atropellada por un vehículo conducido por Andrés. Para evitar que el incidente se hiciera público, Andrés supuestamente se negó a llevar a la joven a un hospital para recibir tratamiento. Según se informa, la entonces joven sufrió lesiones permanentes en la cadera. El impacto del coche la desmayó, y supuestamente despertó con Andrés obligándola a morderle

Un_señor_de_Cuenca
Ya sabemos que este tío es una basura siniestra. Pero por favor, que no se limiten a este como cabeza de turco, que el caso está plagado de "gente respetable", empresarios, políticos y demás ralea.
Lutin
#1 El problema principal es que el dinero acumulado con ansia y acaricia sumado al poder que otorga crea monstruos que no son capaces de controlar sus arrebatos y consideran a la humanidad como raras humanas.
