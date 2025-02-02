edición general
El ex jefe de bomberos afirma a la jueza de la dana que sabía del desbordamiento al inicio del barranco del Poyo a las cuatro

Esta afirmación contradice la versión del 'expresident' Carlos Mazón, que aseguró cuando dimitió el pasado mes de noviembre: "Como ha quedado acreditado, la información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del Barranco del Poyo, nunca la supimos. Sé que cometí errores. Los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba".

| etiquetas: bomberos , barranco del poyo , dana , mazón
