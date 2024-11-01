edición general
El ex fiscal general pedirá "cuanto antes" la nulidad de la sentencia del Supremo para acudir al Constitucional

La defensa de García Ortiz se apoyará en el voto particular de las magistradas progresistas en su recurso de amparo ante el tribunal de garantías.

#1 casicasi
Si el Tribunal Sinfrenos sabe que fue con su conocimiento, entonces sabrán quién fue, ¿no? Si fue alguien de su entorno, que condenen al entorno.

Vaya cachondeo. A la altura de la institución judicial española.
oceanon3d #2 oceanon3d *
Y hace bien .

Y seguramente le saldra bien.porque es de justicia . Y laos togados estos no les pasara nada porque el PP cambió la ley en el 2015 para que sean impunes de responsabilidad civil hagan lo que hagan.

Desde luego la rubia florero del CGPJ y presidenta del TS no va a poner orden en esta casa de pu...

El TS es el tribunal superior porque por encima del no hay más ... no lo es porque los mejores juristas sean los que lo pueblan. Son, en gan parte, una colección de trepas mediocres y oscuros procesentes de 24 años de bloqueos del CGPJ por parte del PP ... una panda de agradecidos.
