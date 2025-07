Un ex boina verde estadounidense testigo afirma que Israel cometió crímenes de guerra en el centro de distribución de alimentos en Gaza [EN]  

El Sr. Aguilar declaró a la BBC: "En toda mi carrera nunca he sido testigo del nivel de brutalidad y uso indiscriminado e innecesario de la fuerza contra una población civil, una población desarmada y hambrienta. Nunca he sido testigo de eso en todos los lugares en los que he estado desplegado en guerra, hasta que estuve en Gaza a manos de las IDF y los contratistas estadounidenses.... Sin duda alguna, fui testigo de crímenes de guerra. Utilizaron proyectiles de artillería, mortero y tanques contra civiles desarmados