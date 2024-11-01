edición general
Evitar atascos, zonas verdes... y una tuneladora: lo que hay detrás del viaducto más largo de España previsto en Sevilla

Se trata del levantamiento que se asentará sobre la vía SE-40 de Sevilla con una longitud de 5 km y responderá a una serie de demandas que mejorarán la situación de la capital hispalense, aunque no está exento de polémicas. Esta gran obra de ingeniería tiene previsto que los coches puedan circula a 4 carriles por sentido, lo que permitirá renovar la conectividad, la movilidad metropolitana y la seguridad vial. Todo ello contribuirá a la movilidad sostenible. Se ha incluido"un corredor verde en la zona bajo el viaducto principal del Guadalquivir

3 comentarios
#1 mcfgdbbn3
Propongo este nombre: Viaducto de la Cruzcampo.
#2 Magog
Lo único que evita atascos es un transporte público eficiente,algo que está empiricamente demostrado en ambos sentidos.
Estas obras sólo son actos de ego para poder inaugurar una mierda gigante a la mayor gloria del político de turno.
